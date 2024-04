Il rivale di Vision Pro prodotto da Samsung arriva tra un mese, pronti a scoprire come sarà?

Google ha recentemente annunciato che terrà il prossimo evento Google I/O il 14 maggio 2024. Attraverso un post su X/Twitter, l'azienda ha anticipato che durante l'evento saranno svelati dettagli importanti sul fronte della realtà aumentata (AR). In particolare, sembra che le novità potrebbero interessare direttamente il nuovo visore XR di Samsung, sviluppato in collaborazione con Google e Qualcomm. Infatti, è molto probabile che Google riveli alcune caratteristiche di questo atteso dispositivo durante Google I/O 2024.

Si posizionerà probabilmente nella stessa fascia di prezzo di Meta Quest 3

Nel febbraio 2023, Samsung ha lasciato intendere di essere al lavoro su un visore XR, frutto della collaborazione non solo con Google, ma anche con. Dall'annuncio, sono seguite numerose indiscrezioni e anticipazioni riguardo al prodotto. La tech company sudcoreana ha perfino costituito un team separato dedicato esclusivamente allo sviluppo di questo dispositivo, palesando l'importanza che Samsung attribuisce a questa nuova tecnologia. Inoltre, sono emerse voci secondo cui il visore XR potrebbe essere lanciato insieme aigià a luglio di quest'anno. La tecnologia alla base del visore di Samsung sembra prevedere l'uso della piattaforma basata su Android per visori XR, il chip di ultima generazione di Qualcomm per dispositivi XR, lo Snapdragon XR 2+ Gen 2, e un display micro-OLED di Sony.

Ci sono aspettative che il prezzo di lancio del visore XR di Samsung possa essere significativamente più basso rispetto all'Apple Vision Pro, posizionandosi così in diretta concorrenza con il Meta Quest 3 piuttosto che con il dispositivo di casa Apple. Nonostante la notevole differenza di prezzo prevista, è inevitabile che il confronto con il prodotto Apple avrà luogo.