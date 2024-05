Il successore del Motorola più amato dello scorso anno sta arrivando, ecco prime foto e specifiche

Oltre a lavorare su due nuovi smartphone pieghevoli, uno dei produttori di smartphone più prolifici, Motorola, sta sviluppando anche un nuovo modello di fascia media più economico: Moto G85 5G. Questo dispositivo sembra essere quasi pronto per la sua presentazione ufficiale, anche se la data esatta non è ancora stata annunciata.

Recentemente, grazie alle informazioni diffuse da varie fonti e alle immagini trapelate, abbiamo potuto dare un'occhiata al Moto G85 5G nel dettaglio, osservando anche due nuove colorazioni diverse da quelle dell'ultimo anno.

Una delle differenze più visibili rispetto al modello precedente, il Moto G84, è l'assenza del jack da 3.5mm per le cuffie, un elemento che per lungo tempo è stato standard sui dispositivi dal prezzo più accessibile. Questa mossa potrebbe non essere ben accolta da molti fan del marchio e potrebbe segnare l'inizio di una nuova tendenza per i dispositivi economici di Motorola.

Il Moto G85 spicca per il suo design più raffinato rispetto al predecessore, presentando curve dello schermo più pronunciate, bordi sottilissimi e un display P-OLED da quasi 6,7 pollici con una fotocamera frontale posizionata centralmente. Il dispositivo include anche una scocca con finitura in pelle vegana sul retro, cosa che lo rende visivamente distintivo, soprattutto nella versione in colorazione verde acceso.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

A livello di specifiche, si prevede che il Moto G85 sarà equipaggiato con un processore Snapdragon di nuova generazione, forse lo Snapdragon 6s Gen 3. Le prestazioni dovrebbero superare sia il previsto Snapdragon 4 Gen 3 sia il Snapdragon 695 presente nel Moto G84.

Il comparto fotografico dovrebbe vantare una fotocamera principale da 50MP con OIS e un sensore secondario da 9MP, utile sia per la fotografia ultra-grandangolare che macro. La fotocamera frontale, invece, riceverà un importante aggiornamento passando da 16 a 32MP.

Lo smartphone offrirà 8GB di RAM con 256GB di memoria interna, una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W, il tutto racchiuso in un corpo leggero, appena 173 grammi. Lo schermo dovrebbe avere una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Se si può ignorare l'assenza del jack per le cuffie, il Moto G85 potrebbe offrire un pacchetto davvero competitivo con un prezzo previsto intorno ai 300 euro in Europa.