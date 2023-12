Motorola moto g84 5G, impossibile dirgli di no! | Recensione

Motorola, quest'anno, ha raccolto una serie di successi grazie alla sua serie edge che ci ha convinto in ognuna delle sue iterazioni. Anche gli smartphone pieghevoli a conchiglia del marchio sono migliorati molto, offrendo ai consumatori una vasta scelta di prodotti per ogni esigenza e portafoglio. Al lato opposto della gamma di prezzi troviamo l'amatissima serie moto g e il protagonista della recensione di oggi: Motorola moto g84 5G.

Eredita dai modelli più costosi tutto quello che c'è di buono, scendendo ad alcuni compromessi per tenere sotto controllo il prezzo finale. Alla cifra a cui viene proposto è davvero difficile dirgli di no, nonostante Motorola abbia forse tagliato qualcosina di troppo in alcune aree di interesse...

Bello come gli "edge" ma con un po' di plastica in più

Il design del Motorola moto g84 segue una costruzione tradizionale, con una struttura a "sandwich" di pannelli piatti frontali e posteriori inseriti in un telaio centrale di plastica, arricchito da dei piccoli gradini smussati per una migliore presa. L'attrattiva principale risiede nei colori: Marshmallow Blue, Midnight Blue e Viva Magenta, questi ultimi frutto della partnership con Pantone. I modelli Pantone hanno una scocca posteriore in ecopelle davvero piacevole, simile a quella di Motorola edge 40 e Motorola edge 40 Neo.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Nonostante le dimensioni generose (160 x 74,4 x 7,6 mm) e la capiente batteria, il moto g84 pesa solo 166,8 grammi grazie alla costruzione prevalentemente in plastica. La robustezza del telaio centrale e l'assenza di vuoti nel pannello posteriore contribuiscono alla sensazione di solidità nonostante l'uso di materiali meno pregiati. Le cornici laterali, seppur si capisca siano di plastica al tatto, presentano un aspetto convincente simile al metallo spazzolato.

Il pannello frontale è comunque in vetro, per un'esperienza d'uso eccellente ed una maggiore resistenza ai graffi. Vanta una certificazione IP54, il che significa che è resistente agli schizzi e alla polvere, con la possibilità di sopravvivere a una breve immersione in acqua dolce.

I controlli standard includono il pulsante di accensione e i tasti del volume sul lato destro, mentre il lato sinistro ospita il carrellino Dual SIM con opzione di espansione della memoria. Il moto g84 utilizza un lettore di impronte digitali ottico integrato sotto lo schermo, veloce e molto preciso, senza alcun motivo di lamentela.

Il pezzo forte è quello che guarderete più a lungo

Il punto forte del moto g84 è chiaramente il display: un P-OLED da 6,5 pollici con refresh rate massimo di 120Hz e colori a 10 bit, superando le aspettative di questa fascia di prezzo. La risoluzione è di 1080 x 2400 pixel, con una densità di pixel di circa 405 ppi, garantendo una nitidezza pari a quella di molti flagship.

Per quanto riguarda il refresh rate, il moto g84 supporta modalità a 60Hz, 90Hz e 120Hz, gestite in modo chiaro e semplice. La luminosità massima dichiarata è di 1300 nit, e nella nostra prova il display di moto g84 è sempre stato sufficientemente luminoso e perfettamente utilizzabile all'aperto, persino alla luce diretta del sole. Il dispositivo offre due modalità colore: la predefinita, più saturata, si basa sullo spazio colore DCI-P3 con una buona precisione cromatica, mentre la modalità naturale si allinea allo spazio colore sRGB.

Motorola moto g84 supporta colori a 10 bit, ma purtroppo manca il supporto hardware per l'HDR sul display, un'opportunità persa, considerando l'audio stereo con supporto Dolby Atmos. Dal punto di vista della decodifica software, supporta gli standard HDR10 e HLG, ma né HDR10+ né Dolby Vision. Tuttavia, ha la certificazione Widevine L1 DRM più alta, consentendo lo streaming FullHD su servizi come Netflix e Disney+.

Prestazioni sufficienti e una buona autonomia

Il chip che muove Motorola moto g84 è lo Snapdragon 695, annunciato nel 2021, e mostra in alcune occasioni i segni del tempo. Non è mai stato un processore particolarmente potente, è sempre stato proposto come un chip di fascia media dalle prestazioni più che sufficienti ed efficiente dal punto di vista energetico. Non mancano le capacità 5G. Il suo limite più notevole è il DSP limitato, il quale non può gestire una registrazione video della fotocamera superiore al 1080p.

Parlando di prestazioni, il moto g84 monta una configurazione CPU octa-core (2x 2,20GHz Kryo 660 Gold e 6x 1,70GHz Kryo 660 Silver) e una GPU Adreno 619 che non è pensata per il gaming ma si comporta bene in tutti gli altri scenari. Viene offerto in una sola configurazione di memoria con 12GB di RAM LPDDR4X e 256GB di storage UFS 2.2, espandibile tramite MicroSD.

I risultati dei benchmark indicano che il moto g84 si colloca nella parte inferiore dello spettro delle prestazioni dei prodotti di fascia media, anche se ha comunque un prezzo allettante per quello che offre. Confrontato i diretti concorrenti dotati di chip più recenti, come il MediaTek Dimensity 1080, lo Snapdragon 778G e il Dimensity 8020 o 8050, mostra chiaramente limiti di potenza.

Lo Snapdragon 695, pur non generando molto calore, è un chip invecchiato e poco performante a livello grafico, forse limitando il potenziale complessivo del moto g84. Sebbene i benchmark della CPU lo mettano quasi allo stesso livello di prodotti quali realme 11 Pro e Redmi Note 12 Pro+, lato GPU la mancanza di potenza si fa sentire.

Nell'uso quotidiano non ci ha mai dato problemi di sorta, questo è da sottolineare, ma non aspettatevi di giocare a Diablo Immortal o Genshin Impact a dettagli medio-alti.

Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3Dmark PCMark Work 3.0 Single core Multi core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Performance Motorola g84 910 2035 378380 76683 356

(2,14 fps) 357 - 355

(99,4%) 1199

(7,18 fps) 1198 - 1191

(99,4%) 11555 Motorola edge 40 Neo 1047 2524 446020 446405 698

(4,18 fps) 699 - 694

(99,3%) 2584

(15,48 fps) 2583 - 2563

(99,2%) 14045 Motorola edge 40 1121 3660 843944 706564 1263

(7,60 fps) 1255 - 1248

(99,4%) 4475

(26,80 fps) - 13760 Oppo A98 906 2055 454069 35268 362

(2,17 fps) 364 - 360

(98,9%) 1214

(7,27 fps) 1216 - 1209

(99,4%) 8487 realme 11 Pro 936 2380 540133 471476 637

(3,80 fps) 638 - 629

(98,6%) 2297

(13,80 fps) 2304 - 2291

(99,4%) 13708 Redmi Note 12 Pro+ 961 2426 436307 456658 628

(3,80 fps) 637 - 629

(98,7%) 2264

(13,60 fps) 2286 - 2275

(99,5%) 11502

Il moto g84 presenta un sistema di altoparlanti stereo, con uno speaker principale rivolto verso il basso e una capsula auricolare amplificata responsabile dell'altro canale. Questo setup "ibrido" è comune al giorno d'oggi, anche se la posizione asimmetrica degli altoparlanti può influire sull'equilibrio dell'audio. Nonostante ciò, il moto g84 riesce a produrre un suono sorprendentemente bilanciato. Il volume è notevolmente alto e il suono è pulito, con le frequenze medie che spiccano, in particolare le voci, le quali suonano bene e chiaramente, rappresentando forse l'aspetto più importante. C'è persino una certa presenza di bassi.

Questo potrebbe essere dovuto, almeno in parte, alla presenza della certificazione Dolby Atmos. L'utente dispone di un equalizzatore completo e di preset, incluso uno "smart" automatico. Inoltre, il moto g84 supporta la tecnologia audio spaziale, offrendo un suono surround virtualizzato che funziona sorprendentemente bene nella pratica per i contenuti supportati.

Il Moto G84 è equipaggiato con una batteria da 5.000mAh. Pur non essendo esagerata in termini di capacità ma in linea con il resto del mercato, il processore si è dimostrato efficiente quanto basta dal punto di vista energetico. Complessivamente, il moto g di nuova generazione non delude per quanto riguarda l'autonomia.

Il dispositivo ha ottenuto un solido punteggio di 14:44h nel nostro benchmark effettuato usando PCMark Work 3.0 Battery, dimostrandosi molto affidabile per un'utilizzo continuato nel corso della tipica giornata media. Il gaming ha come sempre un impatto maggiore sull'autonomia, tuttavia dubitiamo che sia l'obiettivo principale di chi acquista questo prodotto.

Per quanto riguarda la velocità di ricarica, il Motorola moto g84 offre un sistema a 30W, con un caricabatterie "Turbo Power" da 33W incluso nella confezione. Questo caricabatterie supporta gli output di 5V@3A, 9V@3A, 11V@3A e 12V@2.5A, risultando compatibile con lo standard Qualcomm QuickCharge 3+.

Naturalmente, con una carica massima di 30W, il Moto G84 non punta a primeggiare nelle classifiche dei tempi di ricarica. Tuttavia, si riprende dalle giornate più pesanti in modo ragionevolmente veloce.

Non è un cameraphone ma si difende discretamente

Il Motorola moto g84 presenta una fotocamera principale da 50MP e una fotocamera secondaria ultrawide da 8MP con autofocus. Il sensore principale ISOCELL S5KGN9 di Samsung offre pixel da 1,0µm, PDAF e OIS dietro a una lente con apertura f/1.9. La fotocamera ultrawide utilizza un sensore ISOCELL S5K4H7AF con autofocus. La fotocamera dedicata ai selfie da 16MP utilizza il sensore OmniVision ov16a1q.

L'app della fotocamera è sviluppata internamente e offre una modalità Pro con controllo completo su bilanciamento del bianco, ISO, messa a fuoco, tempi di scatto ed esposizione. La fotocamera principale cattura immagini da 12,5MP, con un'opzione separata per gli scatti a 50MP. Le foto sono abbastanza piacevoli di giorno, anche se spesso hanno un aspetto troppo post-prodotto con un'eccessiva nitidezza. Mostrano rumore e perdita di dettaglio nelle aree più scure ma hanno colori piacevoli e quasi mai troppo saturi.

In condizioni di scarsa luminosità, la fotocamera principale offre risultati decenti, migliorati con la modalità notturna. La fotocamera ultrawide mostra dettagli discreti visto il sensore poco prestante, ma il rumore è sempre molto e i dettagli sempre più scarsi al calare del sole. I selfie notturni sono accettabili, ma con gli stessi problemi delle altre due fotocamere.

I ritratti sono ben realizzati, con una buona separazione soggetto-sfondo. Non c'è una fotocamera teleobiettivo dedicata, ma lo zoom digitale 2x offre risultati accettabili. La fotocamera ultrawide cattura buone immagini regolari e belle macro grazie all'autofocus. La frontale da 16MP offre parecchi dettagli e toni della pelle naturali.

La registrazione video, limitata a 1080p a causa del chipset Snapdragon 695, offre opzioni versatili con EIS su tutte le fotocamere. La fotocamera principale produce video di buona qualità, mentre l'ultrawide offre dettagli solo sufficienti. I video selfie a 1080p sono dettagliati, ma l'EIS può causare un ritaglio sull'immagine abbastanza significativo.

Software pulito e ricco di funzioni utili

Il moto g84 segue la consueta strada di Motorola per quanto riguarda il software, offrendo una versione di Android quasi AOSP (Android 13) con alcune funzionalità proprietarie che arricchiscono l'esperienza utente.

L'aspetto pulito dell'interfaccia è un punto di forza che si applica a tutti i dispositivi Motorola, mentre le funzionalità aggiuntive ampliano l'appeal per un pubblico più vasto. La barra delle notifiche e le Impostazioni rapide mantengono il look AOSP, con pulsanti grandi e una tendina a schermo intero.

I widget seguono l'interfaccia Android, con anteprime reattive per widget di diverse dimensioni. Il supporto al Material You consente la colorazione dinamica dei widget in base al tema, adattandosi allo sfondo. È possibile impostare colori di accento da applicare alle app Google, al menu delle impostazioni e a tutte le app di terze parti compatibili.

L'app Moto offre utili extra, suddivisi in categorie. Le gesture includono lo scuotere rapidamente lo smartphone per attivare/spegnere la torcia e il famoso gesto di "twist" per avviare la fotocamera, funzionanti anche con il dispositivo bloccato. Non è presente un vero e proprio Always-on display, Motorola usa un approccio più simile a quello che si trova sui modelli LCD, nonostante moto g84 abbia in pannello OLED. Toccando o sollevando lo smartphone verranno mostrate per alcuni istanti le informazioni principali come ora, data e le notifiche con cui è possibile interagire.

Nella sezione Play, l'utility Gametime offre funzionalità come il blocco delle chiamate e delle notifiche durante il gioco, la registrazione dello schermo e scorciatoie opzionali per la riproduzione multimediale. È presente anche un'utilità Dolby Atmos per l'ottimizzazione dell'audio. La piattaforma Ready For introduce molteplici casi d'uso, trasformando lo smartphone in un'esperienza su schermo grande, collegando TV o monitor per un ambiente simile a Windows e molto altro.

Conclusioni

Il nuovo Motorola di fascia medio-bassa è a nostro parere un successo, nonostante tutto. Il moto g84 ha un display fenomenale ed un sistema audio potente che rende l'esperienza di visione di contenuti multimediali davvero piacevole ed immersiva. La batteria capiente gli garantisce un'autonomia ottima, mentre il software Motorola mostra ancora una volta come sia possibile rendere più ricca l'esperienza Android senza sconvolgere l'interfaccia.

Le fotocamere sono sufficienti, non vi permetteranno di vincere alcun concorso di fotografia ma sono più che valide per catturare i vostri ricordi e condividerli sui social. Al buio la qualità cala considerevolmente, ma a questo prezzo non si può certo chiedere la Luna. L'unico vero punto debole è rappresentato da un chip che ormai mostra i segni del tempo, permettendo solo un utilizzo abbastanza basilare dello smartphone. Non fraintendeteci, il multitasking è veloce, l'interfaccia è fluida e la maggior parte delle app girano alla grande. Tuttavia, le prestazioni nell'editing di foto e video oppure nel gaming non vi faranno uscire gli occhi dalle orbite, anzi.

Consigliato a chi cerca uno smartphone pratico e funzionale che allo stesso tempo sia leggero e con un bel design, il tutto senza rinunciare alla durata della batteria. Motorola moto g84 è uno smartphone che consigliamo (quasi) a occhi chiusi.