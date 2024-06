Il tuo vecchio Galaxy Watch perderà il supporto entro l'anno prossimo

Samsung ha annunciato importanti cambiamenti per le sue smartwatch che operano con Tizen OS, una piattaforma che la compagnia sudcoreana ha smesso di aggiornare a favore di WearOS. Le modifiche, che inizieranno a prendere forma a partire dal settembre di quest'anno, influenzeranno tutti i dispositivi con Tizen OS rilasciati prima della serie Galaxy Watch 4.

Secondo quanto riportato da un utente di Reddit che ha interagito con il team di operazioni del Galaxy Store di Samsung, il supporto al Tizen si concluderà definitivamente a settembre 2025. Dopo questa data, gli utenti non potranno più scaricare o aggiornare applicazioni tramite il Galaxy Store, tuttavia potranno continuare a utilizzare le app già installate a meno che non decidano di eliminarle, nel qual caso non sarà possibile reinstallarle.

La decisione di Samsung include la cessazione della distribuzione di contenuti a pagamento per gli orologi Tizen a partire dal 30 settembre di quest'anno e il blocco del download di nuovi contenuti dal 31 maggio 2025. Il portale degli sviluppatori di Tizen ha inoltre cessato di accettare nuove applicazioni o aggiornamenti per gli orologi con questo sistema operativo.

Questo cambiamento rappresenta un'evoluzione naturale per Samsung, che con il lancio della serie Galaxy Watch 4 ha iniziato a implementare WearOS, prodotto in collaborazione con Google, segnando una transizione dalla piattaforma Tizen ad una più universale e supportata da un vasto ecosistema di app.

Nonostante la fine del supporto per Tizen OS, Samsung non prevede di abbandonare completamente questa tecnologia, dato che continua ad essere utilizzata in alcune delle sue Smart TV. Gli utenti di modelli più anziani di Galaxy Watch potrebbero dover considerare la possibilità di aggiornare ai nuovi modelli, come il Galaxy Watch 7, che dovrebbe essere lanciato insieme a nuovi telefoni pieghevoli a luglio.

Questa transizione mira a centralizzare l'attenzione dell'azienda verso soluzioni tecnologiche più moderne e ampiamente supportate, garantendo agli utenti una migliore esperienza e accesso a un catalogo più ampio di applicazioni.