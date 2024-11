Il tuo smartphone diventa uno strumento a fiato con questo accessorio USB-C

ARTinoise, una startup italiana, ha recentemente svelato Zefiro, un innovativo accessorio USB Tipo-C che trasforma i dispositivi mobili in strumenti musicali a fiato. Questo dispositivo, simile per dimensioni a una chiavetta USB, permette di emulare vari strumenti musicali con la richiesta di un impegno minore rispetto persino ai flauti dolci in plastica delle scuole elementari. Attualmente, ARTinoise sta promuovendo Zefiro tramite una campagna di crowdfunding su Kickstarter, con l'obiettivo di raccogliere poco più di 5.300 dollari per avviarne la produzione.

Zefiro, oltre a essere un curioso gadget tecnologico, rappresenta un'evoluzione significativa nel settore degli strumenti musicali digitali. Utilizza sensori per rilevare la pressione dell'aria e il movimento delle labbra, trasformando il "soffio" dell'utente in musica attraverso un'app mobile dedicata. L'app, compatibile sia con dispositivi iOS che Android, offre un'interfaccia personalizzabile e la possibilità di registrare e condividere le proprie performance. Questa fusione di musica e tecnologia rende lo strumento accessibile anche a chi non ha esperienze musicali pregresse.

Si distingue anche per il suo prezzo competitivo. Sarà disponibile in preorder su Kickstarter a 22 euro, mentre il prezzo al dettaglio previsto è di 42 euro. Una versione Pro del dispositivo, che include un accelerometro per performance più espressive, è proposta a 39 euro. Le spedizioni sono stimate a partire da febbraio 2025. L'accessorio può anche funzionare come un controller MIDI standard, compatibile con qualsiasi software musicale che supporti lo standard MIDI, e offre la possibilità di utilizzo senza mani grazie a un supporto da testa venduto separatamente.

Questa mossa di ARTinoise non solo democratizza l'accesso alla musica, ma potrebbe anche aprire nuove strade all'educazione musicale, rendendo l'apprendimento strumentale più intuitivo e inclusivo. Con Zefiro, ARTinoise mira a ridurre le barriere all'entrata per aspiranti musicisti di tutte le età.

La musica e la tecnologia hanno viaggiato mano nella mano per decenni, trasformando non solo il modo in cui ascoltiamo la musica, ma anche come la creiamo. Gli strumenti musicali digitali, in particolare, hanno subito una trasformazione radicale a partire dagli anni '60 con l'introduzione dei sintetizzatori, permettendo ai musicisti di esplorare suoni che andavano oltre le capacità degli strumenti acustici tradizionali.

Il concetto di unire la musica al digitale ha visto una notevole evoluzione con l'introduzione dello standard MIDI (Musical Instrument Digital Interface) nel 1983. Questo protocollo ha permesso agli strumenti musicali e ai computer di comunicare tra loro, rivoluzionando il modo in cui la musica viene prodotta e registrata. La possibilità di manipolare e combinare suoni ha aperto strade totalmente nuove per compositori e artisti, che hanno potuto esprimersi in modi sempre più innovativi.

Nell'epoca contemporanea, la miniaturizzazione della tecnologia ha reso possibile lo sviluppo di dispositivi sempre più piccoli e performanti. L'idea di trasformare un semplice accessorio USB in uno strumento musicale a fiato è un esempio di come le barriere tra musica e hardware stiano diventando sempre più sfumate. Questi dispositivi offrono una portabilità senza precedenti e la capacità di rendere la creazione musicale accessibile a un pubblico più ampio, richiedendo poca o nessuna competenza musicale pregressa.