Iliad continua a crescere: raggiunti 5,3 milioni di utenti

Iliad continua a crescere. L’operatore telefonico è soddisfatto dei risultati raggiunti nel corso del 2019. Nel solo quarto trimestre dell’anno, ha registrato un’accelerazione nella crescita con 740 mila nuovi utenti. Numeri che hanno portato la società francese ad acquisire 2,4 milioni di utenti nel corso di tutto il 2019. Questi dati si traducono in un totale di 5,3 milioni di utenti da quando Iliad è entrata nel mercato.

Il fatturato nel 2019 è stato pari a 427 milioni di euro risultando più che triplicato rispetto a quello del 2018. Bisogna sottolineare però che il lancio ufficiale dell’operatore telefonico è avvenuto il 29 maggio 2018. Nonostante ciò comunque i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. Continuando con i dati, Iliad ha chiuso l’anno con 4.000 siti radio installati e oltre 2.000 attivi.

Nel corso dell’anno sono stati investiti 369 milioni di euro principalmente per lo sviluppo della rete mobile. Il nuovo obiettivo è di 5.000 siti radio attivi entro la fine del 2020 e conferma di voler installare tra 10 mila e 12 siti entro la fine del 2024.

Benedetto Levi, AD di Iliad Italia ha commentato così i risultati ottenuti: “La trasparenza nel rapporto con le persone che hanno scelto iliad e la fiducia costruita in quasi due anni di attività, ci rendono orgogliosi e pronti ad affrontare i prossimi mesi con grande forza. In questo particolare momento per il Paese, iliad è impegnata ad assicurare un servizio di massima qualità per i propri utenti e la connettività utile per condurre le attività necessarie in queste circostanze”.