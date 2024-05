Niente panico! No, Iliad non sta aumentando i prezzi mensili o aggiungendo costi nascosti, le vostre condizioni contrattuali rimarranno le stesse.

Ciò che Iliad ha recentemente annunciato ai suoi clienti è l'introduzione di importanti cambiamenti in risposta alla Delibera AGCOM 307/23/CONS, pubblicata all'inizio di Gennaio 2024. Questa nuova regolamentazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sostituisce la precedente Delibera 519/15/CONS, modificando le regole sui contratti tra fornitori di servizi di comunicazione e consumatori.

Da 1° Luglio 2024, gli operatori telefonici, tra cui Iliad, dovranno offrire informazioni più dettagliate nei documenti contrattuali. Iliad ha già rassicurato i suoi utenti che questa modifica non comporterà aumenti di prezzo o costi aggiuntivi nascosti. Di seguito il testo del messaggio inviato dall'azienda:

"Comunicazione contrattuale. Non ti preoccupare: come sempre, nessun aumento e nessun costo nascosto! Ti informiamo che, in linea con la nuova delibera AGCOM valida per tutti gli operatori telefonici, dal 01/07 daremo maggior dettaglio ad una serie di informazioni nei tuoi documenti contrattuali. Per saperne di più: m.iliad.it/info.

Info privacy: m.iliad.it/privacy".

Una delle novità significative introdotte riguarda la portabilità del numero mobile (MNP). Secondo le nuove disposizioni, in caso di cessazione del contratto, gli utenti avranno 30 giorni di tempo per richiedere la portabilità del proprio numero a un altro operatore. Questo ripristina una possibilità precedentemente limitata dalla Delibera AGCOM 86/21/CIR del Novembre 2022, che aveva introdotto strette misure di sicurezza per il processo di portabilità.

Questa modifica normativa riafferma i diritti dei consumatori, in linea con le disposizioni del Decreto Bersani del 2007, consentendo una maggiore flessibilità e salvaguardando le procedure di sicurezza.

In aggiunta, Iliad ha promesso di implementare nel contratto degli strumenti migliorati per il monitoraggio dei consumi e la gestione del credito, facilitando così agli utenti la gestione delle proprie spese telefoniche.

Questa novità riguarda sia i clienti della telefonia mobile che quelli della rete fissa, assicurando che entrambi beneficeranno di informazioni contrattuali più chiare e dettagliate a partire dal prossimo anno.