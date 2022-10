Mancano pochi giorni a Halloween , e Iliad ha dato il via alle sue iniziative dedicate alla festa che porta mostri e fantasmi sui nostri device.

Sono già due giorni che sulle pagine social ufficiali dell’azienda di telecomunicazioni francese capeggiano due insoliti ospiti: Skelly e Ossy, due simpatici scheletri. Ad accompagnare la loro comparsa una frase, decisamente, a tema “non abbiamo scheletri nell’armadio”.

Rassicuriamo i lettori: i mezzi social di Iliad non sono stati hackerati: i due personaggi sono i principali protagonisti dei festeggiamenti in occasione della festa di Halloween. Personaggi che ora, come comunicato dalla stessa Iliad, raggiungono anche gli store del marchio dove fanno bella mostra di sé su vetrine e schermi.

Anche lo slogan viene ripreso e rilanciato: sulle vetrine si può leggere “scheletri un po’ ovunque quindi, ma di sicuro non nell’armadio!”. L’operatore sottolinea inoltre che “anche ad Halloween infatti negli iliad Store, non c’è rischio di imbattersi in alcun segreto: nessun costo nascosto, vincolo o rimodulazione del proprio piano tariffario per gli utenti dell’operatore che ha fatto della trasparenza uno dei suoi valori identitari”.

Iliad ha inoltre comunicato che a tutti coloro che entreranno in uno store ufficiale entro il 31 Ottobre verrà dato un omaggio “da paura”. Nello specifico gli avventori riceveranno il libro “Storie di Paura” edito, come per altre operazioni commerciali di Iliad, dalla (fittizia) casa editrice “Edizioni Sincere”.

Anche in questo caso i due protagonisti della campagna promozionale faranno la loro comparsa: nell’aletta anteriore del libro Skelly e Ossy ci fanno sapere che questo è: “Un libro che è un pugno nello stomaco. O almeno crediamo. Chissà come ci si sente ad avere uno stomaco”. La frase viene ripresa sull’aletta posteriore dove sarà possibile leggere “Ci avevi creduto? Con Iliad la paura non esiste”.

La frase si riferisce al fatto che il libro, in realtà è completamente bianco, ma ovviamente Iliad usa la cosa come rimando alla sua campagna di gestione degli abbonamenti, tant’è che in quarta di copertina si legge “Con Iliad non c’è da aver paura. Neanche ad Halloween. Zero brutte sorprese, zero costi nascosti. Per Sempre”.

Il libro potrà essere ritirato in uno dei 29 store ufficiali Iliad (numero raggiunto grazie alla recentissima apertura della sede di Napoli). Questo l’elenco completo:

Bari : in Piazza Umberto I al numero civico 4 e presso il Parco Commerciale Casamassima, in Via Noicattaro 2 (Casamassima);

: in Piazza Umberto I al numero civico 4 e presso il Parco Commerciale Casamassima, in Via Noicattaro 2 (Casamassima); Bologna : in Via Indipendenza civico 23 C/D;

: in Via Indipendenza civico 23 C/D; Brescia : in Via Mazzini 25;

: in Via Mazzini 25; Campi Bisenzio (Firenze) , presso il Centro Commerciale I Gigli;

, presso il Centro Commerciale I Gigli; Catania : presso la Galleria Commerciale Porte di Catania;

: presso la Galleria Commerciale Porte di Catania; Milano : in Viale Francesco Restelli 1/A (Sede Legale Iliad), Via Torino 55, Corso Buenos Aires, Centro Commerciale Carosello e Centro Commerciale Fiordaliso (Rozzano);

: in Viale Francesco Restelli 1/A (Sede Legale Iliad), Via Torino 55, Corso Buenos Aires, Centro Commerciale Carosello e Centro Commerciale Fiordaliso (Rozzano); Modena , presso il Centro Commerciale Grandemilia;

, presso il Centro Commerciale Grandemilia; Napoli : in Via Toledo 103/104 e in Via Alessandro Scarlatti 195/197;

: in Via Toledo 103/104 e in Via Alessandro Scarlatti 195/197; Orio al Serio (Bergamo): presso il Centro Commerciale Oriocenter;

al Serio (Bergamo): presso il Centro Commerciale Oriocenter; Padova in Piazza Garibaldi 14 (ex Rinascente);

in Piazza Garibaldi 14 (ex Rinascente); Palermo : in Piazza Giuseppe Verdi 60/61;

: in Piazza Giuseppe Verdi 60/61; Pescara : in Via Firenze 309, angolo Corso Umberto I;

: in Via Firenze 309, angolo Corso Umberto I; Roma : in Via Cola di Rienzo 238, presso il Centro Commerciale Roma Est, la Galleria Commerciale Porta di Roma e al Centro Commerciale Euroma2;

: in Via Cola di Rienzo 238, presso il Centro Commerciale Roma Est, la Galleria Commerciale Porta di Roma e al Centro Commerciale Euroma2; Torino : presso il Centro Commerciale Le Gru (Grugliasco), in Piazza Castello 99 e presso il Centro Commerciale Lingotto;

: presso il Centro Commerciale Le Gru (Grugliasco), in Piazza Castello 99 e presso il Centro Commerciale Lingotto; Venezia: presso il Centro Commerciale Porte di Mestre (Mestre).

In ciascuno degli store sarà possibile attivare la sottoscrizione ai servizi Iliad più adatti alle proprie esigenze accompagnati dagli addetti.