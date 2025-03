La recente introduzione delle AI Overview da parte di Google, ovvero le risposte generate dall'intelligenza artificiale direttamente nella pagina dei risultati di ricerca, ha suscitato un'ondata di reazioni contrastanti. Se da un lato l'azienda di Mountain View promette un'esperienza di ricerca più efficiente e intuitiva, dall'altro molti utenti si lamentano di risposte imprecise, fuorvianti e talvolta persino pericolose.

La frustrazione ha raggiunto livelli tali da spingere gli utenti a sperimentare metodi alternativi per disattivare queste risposte automatiche. E qui entra in gioco un curioso fenomeno: sembra che l'utilizzo di termini volgari nella query di ricerca possa effettivamente "aggirare" le AI Overviews.

Come riportato da Ars Technica, e verificato anche dai nostri test, se si cerca su Google un modo per disattivare le risposte AI, si otterrà probabilmente una risposta generata dall'AI stessa, che afferma l'impossibilità di disattivare direttamente questa funzione. Tuttavia, se si chiede a Google come disattivare "le fo**ute risposte AI di Google", si otterranno i classici risultati di ricerca web, senza alcuna risposta AI in cima.

L'esistenza di questo "trucco" si è diffusa rapidamente sui social media, diventando un vero e proprio fenomeno virale. L'utilizzo di aggettivi volgari, inseriti in qualsiasi punto della query di ricerca, sembra disabilitare in modo affidabile le AI Overviews, mentre aggettivi meno forti come "stupido" o "scadente" non producono lo stesso effetto.

Questo comportamento potrebbe essere legato al fatto che il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google tende a evitare il linguaggio volgare. Tuttavia, è importante sottolineare che l'inserimento di parolacce nella query di ricerca può influenzare significativamente i risultati web, soprattutto se la funzione SafeSearch è disattivata.

Alternative e soluzioni "pulite"

Fortunatamente, esistono anche metodi più ortodossi per disattivare le AI Overviews, senza ricorrere a un linguaggio colorito. Subito dopo il lancio della funzione, gli utenti più esperti hanno scoperto che l'aggiunta del parametro "&udm=14" all'URL di ricerca permette di eliminare sia le AI Overviews che i "Web Snippets". Inoltre, è possibile modificare le impostazioni del browser o utilizzare plug-in per inserire automaticamente questo parametro in ogni ricerca.

Più recentemente, alcuni utenti hanno notato che l'aggiunta della stringa "-ai" alla fine della query di ricerca (senza virgolette) sembra disattivare le AI Overviews. Questo metodo ha funzionato nei nostri test, così come l'aggiunta di qualsiasi altra stringa di testo dopo un segno meno alla fine della ricerca, per qualche motivo.

La frustrazione degli utenti

L'ampia diffusione di questi trucchi testimonia la profonda insoddisfazione degli utenti nei confronti delle AI Overviews. Molti lamentano risposte imprecise, fuorvianti e persino pericolose. Un esempio eclatante è la recente vicenda della "colla sulla pizza", una notizia falsa che è circolata a causa di una risposta generata dall'AI basata su un vecchio post troll su Reddit.

Le AI Overviews, pur essendo una tecnologia innovativa, sembrano ancora lontane dall'offrire un'esperienza di ricerca affidabile e soddisfacente. La loro tendenza a fornire risposte basate su informazioni errate o obsolete, senza un'adeguata verifica delle fonti, rappresenta un problema serio che Google dovrà affrontare.

La reazione degli utenti, che si sono sentiti costretti a ricorrere a metodi non convenzionali per disattivare una funzione indesiderata, evidenzia una profonda incomprensione da parte di Google delle esigenze e delle aspettative dei suoi utenti. La funzione delle AI Overview, sembra non tenere conto del reale modo in cui gli utenti sfruttano il motore di ricerca.

La vicenda della "colla sulla pizza", insieme ad altre risposte errate, ha alimentato un clima di sfiducia nei confronti delle AI Overviews, spingendo molti utenti a cercare alternative per ottenere risultati di ricerca più affidabili.

Google dovrà quindi lavorare per migliorare la qualità delle risposte generate dall'AI, garantendo una maggiore accuratezza e affidabilità delle informazioni fornite. Solo così potrà riconquistare la fiducia degli utenti e trasformare le AI Overviews in uno strumento realmente utile e apprezzato.