iOS 18 porta finalmente su iPhone una funzione che esiste dal 1999

Con l'arrivo dell'aggiornamento a iOS 18, Apple introdurrà il T9 nell'app Telefono dei suoi dispositivi. Questa funzione permette agli utenti di digitare il nome di un contatto utilizzando il tastierino numerico, proponendo automaticamente i contatti corrispondenti.

Il T9, acronimo di "Text on 9 keys", è una funzionalità predittiva di testo che ha rivoluzionato la digitazione nell'era pre-smartphone, permettendo di scrivere parole mediante l'uso del tastierino numerico. Ciascun tasto corrisponde a più lettere e il software predice intelligentemente la parola desiderata. Finora, gli utenti iPhone hanno sempre dovuto inserire manualmente un numero di telefono o cercare un contatto nell'app Contatti per poter effettuare una chiamata, un metodo che molti ritenevano antiquato.

La modalità di digitazione T9 è stata una componente standard delle app Android sin dai primi giorni della piattaforma. Per esempio, per chiamare un contatto salvato come Mario, è sufficiente digitare '52746' sul tastierino. L'app propone quindi in automatico tutti i contatti corrispondenti a quella sequenza. Questo approccio rende il processo di chiamata veloce e fluido, spesso completabile in pochi secondi.

Nonostante il sistema operativo di iPhone offra alternative per la composizione rapida, come la ricerca tramite Spotlight, la comodità del T9 è innegabile.

Con l'introduzione del T9 su iPhone, una volta digitati i numeri corrispondenti al nome di un contatto desiderato, l'app inizierà a suggerire i contatti basandosi sui tasti selezionati. Questa funzione era attesa da lungo tempo da molti utenti iPhone, che trovavano la mancanza del T9 un punto debole significativo della piattaforma Apple.

Questa funzionalità è dunque destinata a migliorare significativamente l'esperienza utente per i possessori di iPhone, facilitando l'accesso rapido ai contatti direttamente dalla schermata di chiamata. Apple continua così a integrare nuove tecnologie che arricchiscono e semplificano l'utilizzo dei suoi dispositivi, mantenendo al contempo un occhio di riguardo verso l'implementazione di funzionalità intelligenti e user-friendly.