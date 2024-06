iOS 18 ridisegna schermata Home, Centro di Controllo e non solo: tutte le novità

Il nuovo iOS 18, svelato nel corso della WWDC, promette come di consueto di portare tantissime novità agli utenti iPhone. Tra le più interessanti troviamo sicuramente la possibilità di personalizzare ancor di più la schermata home, posizionando le icone liberamente e modificandone l'estetica, scegliendone lo stile tra tema chiaro e tema scuro e personalizzandone anche il colore, nonché la dimensione.

Il Centro di Controllo è stato completamente rivisto, con un layout multipagina e una nuova "Controls Gallery" che permette anche agli sviluppatori di terze parti di offrire widget personalizzati. Ora è anche possibile sostituire le icone di torcia e fotocamera sulla schermata di blocco, inserendo quelle che si ritengono più utili.

Novità per diverse applicazioni, tra cui Mail, che ora introduce una categorizzazione automatica dei messaggi, che permetterà non solo di suddividere meglio la posta, ma offrirà anche dei "riassunti" delle mail ricevute. Le categorie permettono di isolare, ad esempio, newsletter, update dai social media, marketing e così via.

Rivista in modo importante anche l'app Foto, che ha subito il più grande redesign di sempre. È cambiato in modo importante il modo di gestire le foto, ora raccolte tutte in un'unica pagina e che sfruttano le Collezioni per organizzarle, e per tenere traccia delle foto recenti. Ci sono anche dei caroselli che raccolgono i momenti e le foto più belle, inoltre è possibile filtrare la propria libreria per trovare più velocemente quello che si sta cercando, ad esempio nascondendo gli screenshot.

Apple Maps ora supporta anche le mappe topografiche, quindi può essere usato per avere delle indicazioni dettagliate delle proprie escursioni. Queste mappe possono anche essere scaricate offline, per sfruttarle al meglio anche quando non si ha connessione.

Apple Wallet aggiunge novità tra cui una piattaforma migliorata per Apple Pay e un pagamento veloce per Apple Cash, mentre l'app Journal si aggiorna con la possibilità di registrare lo stato d'animo dell'utente, la capacità di tracciare obiettivi, la nuova vista Insight e la possibilità di cercare tra i contenuti.

Tra le altre novità c'è la possibilità di bloccare l'accesso a una singola app tramite Face ID, il calendario ora integra i promemoria ed è stata migliorata l'app Messaggi, che introduce anche il supporto ai messaggi via satellite e quello a RCS.

Apple ha introdotto anche la Modalità Gioco, che un po' come su macOS, migliorerà le prestazioni dei giochi su iPhone riducendo al minimo le attività in background.