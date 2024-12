iOS 18.2 installa una nuova app sul tuo iPhone

L'aggiornamento iOS 18.2 sarà disponibile a breve, includendo notevoli novità per gli utenti iPhone, come alcune delle nuove funzionalità di Apple Intelligence, migliorie all'applicazione Find My e modifiche all'app Foto. Tra le novità principali figura l'app Image Playground.

Image Playground è una nuova applicazione che permette di creare immagini divertenti basate su descrizioni testuali, persone presenti nella libreria Foto e altri elementi. Queste immagini sono generate direttamente sul dispositivo, a differenza di altre piattaforme che utilizzano il cloud per la generazione delle immagini. L'app offre tre stili differenti tra cui scegliere: Animazione, Illustrazione o Schizzo, e consente una facile integrazione in altre app come Messaggi, oltre ad essere disponibile come app dedicata.

Con Image Playground, gli utenti possono iniziare selezionando un'immagine dalla propria libreria Foto e personalizzarla attraverso descrizioni testuali. È possibile creare immagini personalizzate scegliendo tra vari temi, luoghi, costumi e accessori. Le immagini generate non sono fotorealistiche di proposito, per evitare usi impropri della tecnologia. Dopo la generazione, è possibile visualizzare diverse anteprime e scegliere quella preferita.

"Con Image Playground, gli utenti possono creare immagini divertenti in pochi secondi, scegliendo tra tre stili: Animazione, Illustrazione o Schizzo. Image Playground è facile da usare ed è integrato nelle app, tra cui Messaggi. È disponibile anche in un'app dedicata, perfetta per sperimentare concetti e stili diversi. Tutte le immagini vengono create sul dispositivo, dando agli utenti la libertà di sperimentare con tutte le immagini che desiderano", spiega Apple.

Oltre ad essere una app stand-alone, Image Playground è integrata in più punti del sistema operativo dell'iPhone, come nell'app Messaggi, e può essere incorporata anche in applicazioni come Keynote, Pages e Freeform. È stata inoltre sviluppata un'API per permettere agli sviluppatori di terze parti di integrare Image Playground nelle loro applicazioni.

L’app Image Playground sarà disponibile soltanto sui modelli più recenti, dall'iPhone 15 Pro fino al iPhone 16 Pro Max, passando per gli iPhone 16 non-Pro. L'arrivo di iOS 18.2 e delle sue funzionalità avanzate è imminente, e si preannuncia come un significativo passo avanti per l'esperienza utente su iPhone, segnando un ulteriore avanzamento nella personalizzazione e integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale nel sistema operativo mobile di Apple.

E voi? Avete intenzione di utilizzare le nuove funzioni di Apple Intelligence quando verranno rilasciate? L'app Image Playground rimarrà nella schermata iniziale del vostro iPhone o verrà segregata ad un angolino nascosto?