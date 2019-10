iPad Pro 11 a 938 euro e non solo nelle offerte del giorno da Amazon

Vi segnaliamo che su Amazon è in offerta l'iPad 11, penultimo modello del celebrat tablet targato Apple.

Nuova settimana, nuovo giro di offerte su Amazon, e a giudicare dall’offerta che stiamo per proporvi, pare che l’attesa che ci separa dal Black Friday 2019 sia sempre più dolce e ben spesa. Su Amazon, infatti, è appena arrivata un’ottima offerta relativa ad Ipad 11, ovvero il penultimo modello di tablet targato Apple, arrivato sul finire dello scorso anno ma ancora oggi estremamente performante!

All’uscita circa un anno fa, infatti, iPad 11 si era presentato “semplicemente” come il miglior tablet del mercato, potente e scattante, ci aveva positivamente impressionati, grazie all’architettura hardware così precisa e raffinata da renderlo capace di superare in performance anche una certa fetta del mercato notebook e convertibili. I limiti di iPad 11 erano però tutti nel software, un problema che già da tempo aveva afflitto i tablet Apple, e che la compagnia di Cupertino ha brillantemente risolto, proprio di recente, grazie alla pubblicazione di un sistema operativo nuovo ed appositamente progettato: iPad OS.

Grazie ad esso iPad 11 è oggi, più che mai, una garanzia di qualità e performance: un prodotto perfetto per chi cerca uno strumento che possa essere prezioso tanto nel lavoro che nel tempo libero e che possa fare a tutti gli effetti le veci di un notebook convertibile leggero e facilmente trasportabile. Perfetto per artisti e designer, iPad 11 è oggi venduto al prezzo di soli 938,00€ nella sua versione da ben 256 GB. Un prezzo ottimo, che vi farà risparmiare oltre 130 euro sul canonico prezzo di 1.069,00€. Affrettatevi, le quantità sono limitatissime!

