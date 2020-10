Al via le prenotazioni di iPhone 12 e iPhone 12 Pro, avete già ordinato il vostro?

Il grande giorno che molti di voi stavano aspettando è finalmente arrivato: i nuovissimi e fiammanti iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono disponibili al pre-ordine presso Apple Store e nei migliori negozi di elettronica di consumo del Paese. Le spedizioni verranno effettuate a partire dal 23 ottobre ma, se non volete attendere un solo giorno in più, dovrete fare in fretta in quanto si prevede che come al solito ci sia una grande richiesta e le spedizioni potrebbero slittare per chi arriva in ritardo.

iPhone 12

Il nuovo smartphone Apple è disponibile al pre-ordine su Amazon nelle colorazioni Bianco, Nero, Blu, Verde e Product Red nei seguenti tagli di memoria:

iPhone 12 con 64 GB di memoria interna: 939 euro

iPhone 12 con 128 GB di memoria interna: 989 euro

iPhone 12 con 256 GB di memoria interna: 1.109 euro

iPhone 12 Pro

La scintillante versione Pro di iPhone 12 è invece disponibile al pre-ordine su Amazon nelle colorazioni Grafite, Argento, Oro, Blu Pacifico e nelle le seguenti capacità di memoria interna:

iPhone 12 Pro con 64 GB di memoria interna: 1.189 euro

iPhone 12 Pro con 256 GB di memoria interna: 1.359 euro

iPhone 12 Pro con 512 GB di memoria interna: 1.589 euro

Oltre ai due modelli di iPhone 12 sopra citati, da oggi sono disponibili all’acquisto su Apple Store anche i nuovi e coloratissimi iPad Air di quarta generazione.