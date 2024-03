Apple aggiorna a sorpresa iPhone 12 con una nuova funzionalità

Il rilascio recente dell'aggiornamento iOS 17.4 da parte di Apple ha portato una gradita sorpresa agli utenti dei dispositivi iPhone 12, offrendo nuove opportunità per quanto riguarda la ricarica wireless. In conformità con le normative europee sui mercati digitali, questo aggiornamento ha aperto le porte alla piena compatibilità con lo standard di ricarica wireless Qi2, aggiungendo più praticità e flessibilità.

Qi2 è uno standard di ricarica wireless con maggiore efficienza nel trasferimento di energia e un robusto allineamento magnetico, che lo rende simile alla tecnologia MagSafe di Apple. In alcuni test comparativi condotti da Macworld, i tempi di ricarica tra i caricatori MagSafe e i caricatori Qi2 sono risultati sorprendentemente simili: circa 20 minuti per raggiungere il 30% di carica e 45-50 minuti per raggiungere il 50%.

Ora gli iPhone 12 dotati di iOS 17.4 ora possono beneficiare di una velocità di ricarica wireless fino a 15W, anche utilizzando caricatori Qi2 non certificati MagSafe.

Un ulteriore miglioramento riguarda l'animazione di ricarica del telefono, che ora visualizza la dicitura "15W" quando collegato a questi caricatori. Prima di questo aggiornamento, gli iPhone 12 erano limitati a una velocità di ricarica wireless di 7,5W con i caricatori non MagSafe. Tuttavia, con questo nuovo aggiornamento, anche i modelli del 2020 possono godere della velocità di ricarica a 15W offerta dallo standard Qi2.

Per gli utenti di iPhone 12, questo aggiornamento si traduce in una maggiore flessibilità e libertà nella scelta dei dispositivi per la ricarica wireless. Ora, anche i caricatori Qi2 sprovvisti della tecnologia MagSafe possono garantire la stessa velocità di ricarica a 15W, ampliando le possibilità di ricarica senza compromettere le prestazioni del dispositivo.