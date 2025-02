iPhone 16 Pro: il 256GB oggi ha il prezzo più basso

L’iPhone 16 Pro, uno degli smartphone più ammirati e desiderati di Apple, è protagonista di una nuova offerta imperdibile. Dopo aver segnalato un prezzo conveniente nelle scorse ore su Unieuro, oggi arriva una notizia ancora migliore: su eBay è possibile acquistare il modello da 256GB a soli 1.044,99€, grazie all’utilizzo del coupon “PCDIMUSICA2025”. Un’occasione da non perdere per tutti coloro che desiderano un telefono all’avanguardia.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 55€ durante il checkout

iPhone 16 Pro 256Gb, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'iPhone 16 Pro è consigliato a coloro che cercano non solo un telefono al top per prestazioni e qualità costruttiva, ma anche una vera e propria dichiarazione di stile. Grazie alla sua finitura in titanio, questa versione dello smartphone Apple si distingue per eleganza e design unico, rendendolo ideale per coloro che desiderano distinguersi.

Con 256GB di memoria, offre ampio spazio per applicazioni, foto, video e documenti, soddisfacendo le esigenze di chi utilizza intensamente il telefono per lavoro o svago. In aggiunta, la tecnologia all'avanguardia dell'iPhone 16 Pro, inclusa la nuova scheda grafica GPU a 6 core di Apple, promette prestazioni eccezionali sia nell'uso quotidiano che nelle applicazioni più esigenti, come i giochi o il montaggio video.

La capacità di ricarica rapida sia cablata che wireless assicura inoltre che il dispositivo sia sempre pronto all'uso, un dettaglio non trascurabile per chi fa affidamento sul proprio smartphone per affrontare giornate impegnative. Per questi motivi, chi cerca l'ultimo grido della tecnologia troverà nell'iPhone 16 Pro la soluzione ideale.

