iPhone 16e è ufficiale, si parte da 729€: cosa c'è di nuovo?

Apple ha presentato oggi l'iPhone 16e (quello che tutti abbiamo chiamato per anni iPhone SE 4), un dispositivo molto atteso dagli utenti e che vuole posizionarsi nella fascia medio-alta del mercato smartphone. Il nuovo arrivato nella famiglia iPhone 16 non solo elimina il tasto home in favore del Face ID, ma porta con sé il potente chip A18, il supporto per Apple Intelligence e un sistema fotografico significativamente migliorato, il tutto a un prezzo che, seppur superiore al precedente iPhone SE, potrebbe attrarre l''attenzione dei fan di lunga data.

L'iPhone 16e, come dichiarato da Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing di Apple, "racchiude le funzioni e caratteristiche più amate della linea iPhone 16 [...] un’opzione potente e più conveniente che permetterà ad ancora più persone di vivere l’esperienza iPhone”.

Il design dell'iPhone 16e si ispira all'iPhone 14, con un display Super Retina XDR OLED edge-to-edge da 6,1 pollici, protetto dal resistente Ceramic Shield. La fotocamera frontale è alloggiata in un notch, a differenza dei modelli Pro che utilizzano la Dynamic Island. La scocca, disponibile in eleganti colori opachi nero e bianco, è realizzata con materiali resistenti (grado di protezione IP68 contro acqua e polvere) e con un'alta percentuale di materiali riciclati, in linea con gli obiettivi ambientali di Apple (oltre il 30% di materiali riciclati, inclusi cobalto e litio riciclati nella batteria).

La vera forza dell'iPhone 16e risiede nel suo cuore pulsante: il chip A18. Questo processore, lo stesso presente nei modelli iPhone 16 di fascia alta, offre prestazioni eccezionali (CPU fino all'80% più veloce rispetto al chip A13 Bionic dell'iPhone 11) e un'efficienza energetica straordinaria. La GPU a 4 core garantisce una grafica di livello superiore, adatta anche ai giochi mobile più esigenti, mentre il Neural Engine a 16 core è ottimizzato per l'intelligenza artificiale, eseguendo modelli di machine learning fino a sei volte più velocemente rispetto all'A13 Bionic. Questo permette all'iPhone 16e di supportare pienamente Apple Intelligence. Ovviamente, con questo modello, Apple non punta a chi ha un iPhone di generazione recente ma a chi stava aspettando da diverso tempo di cambiare il proprio melafonino.

Apple Intelligence, il sistema IA di Apple, offre una serie di funzionalità avanzate, come la rimozione di elementi di disturbo dalle foto (strumento Ripulisci), la ricerca di foto e video tramite linguaggio naturale, la creazione di emoji personalizzate (Genmoji) e strumenti di scrittura migliorati. Siri diventa più naturale e intuitiva, in grado di comprendere anche un linguaggio meno preciso e di mantenere il contesto tra una richiesta e l'altra. È integrato anche l'accesso a ChatGPT, con la possibilità per l'utente di decidere quando e come utilizzarlo, garantendo la massima privacy (gli indirizzi IP sono oscurati e OpenAI non conserva le richieste).

L'iPhone 16e monta un sistema che Apple definisce "due in uno" con una fotocamera Fusion da 48MP che, grazie alla fotografia computazionale, cattura immagini ad alta risoluzione. Lo zoom 2x integrato permette di avvicinarsi al soggetto con una minima perdita di qualità. La fotocamera frontale TrueDepth con autofocus assicura selfie nitidi e di alta qualità. L'HDR di ultima generazione garantisce una resa fedele dei colori e dei dettagli, sia del soggetto che dello sfondo. L'iPhone 16e registra video in 4K con Dolby Vision fino a 60 fps, con la possibilità di registrare anche audio spaziale. Funzioni come "Mix audio" e "Riduzione rumore del vento" migliorano ulteriormente la qualità audio dei video.

Un'altra novità importante è il modem Apple C1, il primo progettato interamente dalla casa di Cupertino. Questo componente, insieme al chip A18, contribuisce a una connettività 5G rapida e affidabile e, sempre stando alle dichiarazioni del brand, a un'eccezionale durata della batteria (fino a sei ore in più rispetto all'iPhone 11 e fino a 12 ore in più rispetto a tutte le generazioni di iPhone SE).

L'iPhone 16e include il tasto Azione personalizzabile, che permette di accedere rapidamente a diverse funzioni, come la fotocamera, la torcia, Shazam e altre. Il tasto Azione apre anche le porte all'intelligenza visiva, sfruttando Apple Intelligence per ottenere informazioni su oggetti e luoghi (riassumere testi, tradurre, identificare piante e animali, ecc.) e persino cercare su Google o utilizzare ChatGPT.

Apple ha integrato anche funzioni di sicurezza avanzate, tra cui le rivoluzionarie funzioni satellitari (Messaggi via Satellite, SOS emergenze, Roadside Assistance) che permettono di comunicare anche in assenza di rete cellulare o Wi-Fi, e la funzione "Rilevamento incidenti". L'iPhone 16e sarà equipaggiato con iOS 18, che offre maggiori opzioni di personalizzazione e nuove funzionalità per la privacy.

Prezzi e disponibilità

L'iPhone 16e sarà disponibile nei colori bianco e nero, con opzioni di archiviazione da 128GB, 256GB e 512GB. Il prezzo di partenza è di 729 euro (o 30,37€ al mese per 24 mesi). I preordini inizieranno venerdì 21 febbraio, con disponibilità a partire da venerdì 28 febbraio in 59 Paesi. Apple offre anche opzioni di permuta (Apple Trade In) per l'acquisto del nuovo iPhone.