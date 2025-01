iPhone 17 Pro: fotocamera con sensore più piccolo ma con più megapixel

L'iPhone 17 Pro potrebbe avere una fotocamera principale con sensore più piccolo ma più megapixel, almeno secondo le ultime indiscrezioni emerse. Il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato che i modelli Pro e Pro Max monteranno una tripla fotocamera posteriore da 48MP+48MP+48MP, un upgrade rispetto all'attuale configurazione 48MP+48MP+12MP.

Tuttavia, il sensore principale passerebbe da 1/1.28 pollici a 1/1.3 pollici, leggermente più piccolo. Generalmente un sensore più grande cattura più luce e dettagli, quindi questa riduzione potrebbe essere considerata un downgrade.

L'hardware di acquisizione è solo in parte responsabile della qualità finale di foto e video.

Le voci su un aggiornamento del teleobiettivo da 12MP a 48MP circolavano già dall'anno scorso, ma è la prima volta che si parla di un sensore principale più piccolo. Non è chiaro quanto questi cambiamenti influenzeranno effettivamente la qualità delle foto, dato il ruolo fondamentale della post-elaborazione software negli smartphone moderni.

La riduzione del sensore principale potrebbe liberare spazio per altri componenti, come una batteria più capiente o un chip di comunicazione più potente. Si vocifera infatti che gli iPhone del 2025 saranno i primi a utilizzare un chip Wi-Fi e Bluetooth prodotto internamente da Apple.

Le indiscrezioni non menzionano cambiamenti per le fotocamere dei modelli base di iPhone 17. Gli attuali iPhone 16 e 16 Plus (che potete trovare su Amazon) montano una doppia fotocamera posteriore da 48MP+12MP.

Per vedere un vero salto di qualità per il comparto fotografico, potrebbe essere necessario attendere l'iPhone 18 nel 2026: si parla di un'apertura variabile sulle fotocamere dei modelli Pro e Pro Max, che consentirebbe migliori scatti in condizioni di scarsa luminosità e un maggiore controllo sulla profondità di campo.

Nonostante queste indiscrezioni, è ancora presto per trarre conclusioni definitive sulle caratteristiche dell'iPhone 17. Il lancio è previsto tra circa 8 mesi e molti dettagli potrebbero cambiare prima della presentazione ufficiale. Come sempre, Apple mantiene il massimo riserbo sui suoi prodotti futuri fino all'ultimo momento.