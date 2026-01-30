Avatar di Ospite MMO_Pro #934 0
0
quindi aspettiamo fino al 2027 per il modello normale? mah
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Lag_Hero #949 0
0
Mi chiedo se davvero risolveranno qualcosa con questa frammentazione o creeranno solo più confusione
Questo commento è stato nascosto automaticamente.