Apple ha archiviato il primo trimestre fiscale 2026 con risultati record, trainati da una crescita esplosiva delle vendite di iPhone nei mercati asiatici. La società di Cupertino ha registrato 85 miliardi di dollari di fatturato generati dal suo dispositivo di punta, segnando un incremento di oltre 23% rispetto ai 69 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Il dato rappresenta la migliore performance trimestrale di sempre per iPhone, consolidando la posizione dominante dell'azienda nel segmento premium degli smartphone globali in un momento di crescente competizione con i produttori cinesi e coreani.

Durante la conference call con gli analisti di giovedì, il CEO Tim Cook ha enfatizzato come la domanda senza precedenti abbia riguardato ogni segmento geografico, con picchi particolarmente significativi in Cina e India. "iPhone ha vissuto il suo miglior trimestre di sempre, con record assoluti in tutte le aree geografiche", ha dichiarato Cook, attribuendo il successo all'entusiasmo generato dall'iPhone 17 (acquistabile qui), presentato a settembre e dimostratosi significativamente più popolare rispetto ai modelli precedenti.

Il mercato della Grande Cina ha rappresentato la vera sorpresa del trimestre, con un balzo del fatturato da 18,5 miliardi a 25,5 miliardi di dollari su base annua. Cook ha sottolineato che si tratta del "miglior trimestre iPhone di sempre nella Grande Cina", un risultato notevole considerando le sfide competitive poste da produttori locali come Huawei, Xiaomi e OPPO, che negli ultimi anni hanno recuperato quote di mercato significative nel segmento premium con SoC proprietari e prezzi più aggressivi.

Il traffico negli Apple Store cinesi è cresciuto a ritmo di doppia cifra percentuale su base annua

L'amministratore delegato ha rivelato che l'interesse per i prodotti Apple in Cina si è tradotto anche in un aumento del traffico fisico nei punti vendita: "Durante il trimestre, il traffico nei nostri negozi in Cina è cresciuto a ritmo di doppia cifra percentuale su base annua", ha affermato. Questo dato suggerisce un rafforzamento della brand loyalty e dell'ecosistema Apple nel mercato più competitivo al mondo per gli smartphone, dove il governo ha recentemente incentivato i dispositivi nazionali nelle amministrazioni pubbliche.

L'India, secondo mercato strategico per Apple, ha registrato anch'essa performance eccezionali con record trimestrali per iPhone, Mac, iPad e servizi. Cook ha definito il risultato "un trimestre eccezionale" in quello che ha identificato come "il secondo mercato mondiale per smartphone e il quarto per PC". La crescita indiana riflette gli investimenti pluriennali di Apple nella produzione locale e nell'espansione retail, con l'apertura di Apple Store diretti e l'ampliamento della rete di assemblaggio affidata a Foxconn, Wistron e altri partner manifatturieri.

L'incremento delle vendite non si è limitato all'Asia: il rapporto finanziario evidenzia crescite consistenti in tutte le aree geografiche. Nelle Americhe, il fatturato è salito da 52,6 a 58,5 miliardi di dollari, mentre in Europa l'aumento è stato da 33,8 a 38,1 miliardi. Questi dati suggeriscono che il ciclo di aggiornamento per l'iPhone 17 abbia catalizzato anche gli utenti nei mercati maturi, probabilmente grazie a innovazioni hardware significative rispetto alla generazione precedente.