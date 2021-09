Kindle Paperwhite e Paperwhite Signature Edition, gli e-reader di Amazon si rifanno il look

Le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi non si sbagliavano: Amazon ha rinnovato ufficialmente con oggi la propria gamma di e-book reader con display e-Ink. Date il benvenuto ai nuovissimi Kindle Paperwhite e Paperwhite Signature Edition, due dispositivi che si rinnovano nel look e nelle funzionalità.

Amazon ha annunciato l’arrivo del nuovo Kindle Paperwhite e della sua edizione Signature Edition, due prodotti molto simili tra loro nella maggior parte delle caratteristiche tecniche. Si tratta di due lettori di e-book con display e-Ink antiriflesso e retroilluminati, dalla diagonale che finalmente cresce fino a 6,8″ rispetto ai 6″ dei modelli che li hanno preceduti.

Le cornici che circondano il display sono state ridotte a 10,2mm, il che ha permesso all’azienda di mantenere pressoché invariate le dimensioni totali dei due nuovi prodotti. La retroilluminazione regolabile è stata aumentata del 10% per ridurre l’affaticamento degli occhi durante la lettura al buio.

Uno dei punti di forza dei nuovi Kindle Paperwhite è la maggiore autonomia, la quale secondo Amazon può ora raggiungere le 10 settimane con una singola ricarica. In caso di necessità, la batteria può essere ricaricata in circa 2 ore e mezza tramite la porta USB Tipo-C posta sul lato inferiore.

Entrambi i dispositivi sono ora certificati contro l’ingresso di acqua secondo lo standard IPX8, per una maggiore tranquillità di lettura in ogni situazione.

Un altro dei punti su cui il brand ha concentrato la propria attenzione è la velocità di fruizione degli e-book. Il cambio pagina è ora il 20% più veloce, mentre l’interfaccia utente è stata completamente ridisegnata. Sarà finalmente possibile accoppiare i nuovi Kindle al proprio dispositivo Android o iOS per la gestione delle impostazioni, impostazioni che con un aggiornamento futuro saranno accessibili con un tocco da qualsiasi punto dello schermo degli e-reader.

Ritorna l’amata funzione Whispersync per la sincronizzazione di segnalibri e annotazioni su tutti i Kindle in proprio possesso, oltre alla possibilità di installare app, di visualizzare le copertine sulla schermata di blocco e la funzione Word Wise per le definizioni in lingua inglese.

Kindle Paperwhite e Signature Edition: quali sono le differenze?

A differenziare i due nuovi e-book reader di Amazon sono davvero poche ma utili aggiunte al comparto tecnico. Il Kindle Paperwhite Signature Edition porta la memoria interna dagli 8GB del modello base fino a 32GB, inoltre supporta la ricarica wireless secondo lo standard Qi.

La retroilluminazione del modello più costoso è anche in grado di regolarsi in temperatura per adattarsi all’ambiente circostante, una funzione molto simile a quella che Apple chiama True Tone sui propri dispositivi.

Prezzi e disponibilità

Il Kindle Paperwhite edizione 2021 con memoria integrata da 8GB è proposto al prezzo di 139,99 euro mentre Kindle Paperwhite Signature Edition con memoria interna da 32GB viene immesso sul mercato al prezzo di 189,99 euro.

Entrambi i prodotti hanno uno chassis di colore nero e, per il momento, non esistono altre varianti cromatiche. Per personalizzare il proprio Kindle è possibile acquistare una cover protettiva colorata al prezzo di 29,99 euro per la versione in tessuto e a 39,99 euro per la variante in pelle.

I nuovi Kindle Paperwhite sono già disponibili al pre-ordine su Amazon con spedizioni a partire dal 27 ottobre per il modello classico e dal 10 novembre per la Signature Edition.