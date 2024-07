La famosa app Authy è stata hackerata, rubati i numeri di telefono degli utenti

La scorsa settimana, un gruppo hacker ha dichiarato di aver rubato diversi milioni di numeri di telefono al colosso americano della messaggistica Twilio. In seguito, l'azienda ha confermato che gli hacker sono riusciti a identificare i numeri di telefono degli utenti di Authy, una popolare app di autenticazione a due fattori di proprietà di Twilio.

La conferma è arrivata con un post pubblicato su un forum dedicato all'hacking da un gruppo noto come "ShinyHunters", che ha dichiarato di aver violato Twilio e ottenuto i numeri di telefono di 33 milioni di utenti.

La portavoce di Twilio, Kari Ramirez ha confermato la violazione:

"l'azienda ha rilevato che attori ostili sono stati in grado di identificare i dati associati agli account Authy, inclusi i numeri di telefono, a causa di un endpoint non autenticato. Abbiamo preso provvedimenti per mettere in sicurezza questo endpoint e non permettiamo più richieste non autenticate."