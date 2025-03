La peggiore funzione di Apple Intelligence è in arrivo su Android

L'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente l'esperienza degli smartphone, con Google che si prepara ad introdurre una funzionalità già sperimentata - e criticata - nel mondo Apple. Secondo un'analisi del codice dell'ultima versione beta di Android 16, Big G sta lavorando a un sistema di riassunto delle notifiche che potrebbe presto debuttare sui Pixel. La novità, scoperta dal team di AndroidAuthority, rappresenta un tentativo di migliorare la gestione delle notifiche attraverso l'intelligenza artificiale, ma solleva interrogativi sulla sua effettiva utilità e precisione.

Una strategia più cauta dopo gli errori di Apple

Google sembra aver imparato dagli errori commessi dalla concorrenza. A differenza di Apple, che ha implementato i riassunti delle notifiche in modo ampio incorrendo in problemi significativi, l'approccio di Android appare più mirato e selettivo. Secondo quanto emerso dall'analisi del codice, la funzionalità sarà accessibile tramite un interruttore dedicato all'interno delle impostazioni di notifica.

Particolarmente interessante è la possibilità di disattivare i riassunti per app specifiche, consentendo agli utenti un controllo granulare sull'esperienza. Inoltre, il sistema si concentrerà esclusivamente sui contenuti conversazionali come i messaggi, evitando di riassumere notifiche di altro tipo.

L'introduzione dei riassunti delle notifiche da parte di Apple ha generato polemiche e critiche, con casi eclatanti di distorsione delle informazioni. Un episodio particolarmente grave ha riguardato un falso coming out attribuito alla leggenda del tennis Rafael Nadal, sollevando preoccupazioni sulla qualità e affidabilità delle sintesi generate dall'intelligenza artificiale.

I riassunti generati dall'IA possono trasformare informazioni non correlate in frasi prive di senso

L'organizzazione Reporters Without Borders (RSF) ha duramente criticato Apple, definendo la funzionalità "un colpo alla credibilità degli editori e un pericolo per il diritto del pubblico a informazioni affidabili". Le pressioni hanno portato la casa di Cupertino a limitare la funzione, disabilitandola per le app di news e intrattenimento.

La sintesi automatica dei contenuti rappresenta una sfida significativa anche per le intelligenze artificiali più avanzate. L'esperienza con altre app, come Shortwave per la posta elettronica, dimostra che è possibile ottenere riassunti efficaci utilizzando modelli come GPT di OpenAI, ma i risultati non sono sempre coerenti.

Le conversazioni in app come Microsoft Teams vengono spesso condensate in modi che alterano il significato originale o generano frasi prive di senso logico. Con l'ultima versione beta di iOS 18.3, Apple ha aggiunto un avviso esplicito che riconosce la possibilità di errori:

"Questa funzione beta occasionalmente commetterà errori che potrebbero travisare il significato del contenuto originale".

Google affronta questa nuova implementazione con un background di esperienze contrastanti nell'ambito dell'IA. Da un lato, l'assistente Gemini ha dimostrato buone capacità, con recenti miglioramenti annunciati dall'azienda per i dispositivi Android. Dall'altro, alcuni prodotti come gli AI Overview nei risultati di ricerca continuano a commettere errori su informazioni basilari, come l'anno corrente.

La sfida per Google sarà trovare un equilibrio tra utilità e precisione, offrendo riassunti che facilitino effettivamente la gestione delle notifiche senza distorcere il contenuto originale. Se implementata correttamente, questa funzionalità potrebbe rivelarsi particolarmente utile per le conversazioni di gruppo numerose, sia in ambito personale che professionale.

Resta da vedere se Google saprà distinguersi positivamente in un'area dove anche giganti tecnologici come Apple hanno incontrato difficoltà significative, o se i limiti intrinseci dell'attuale tecnologia AI rappresenteranno un ostacolo insormontabile anche per la casa di Mountain View.