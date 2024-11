Android 16 porta una misteriosa funzione su Pixel 9

La Developer Preview di Android 16 è arrivata in anticipo, anticipando l'intero calendario di rilascio del nuovo sistema operativo. Sebbene non ci siano ancora molte nuove funzionalità da individuare, è stata aggiunta una nuova e curiosa “Modalità sperimentale” al display di Pixel 9.

Questa funzionalità, recentemente segnalata da 9to5Google, è stata aggiunta alle impostazioni "Display e tocco", accanto alle già esistenti opzioni Natural e Adaptive. L'effetto generato ricorda quello della funzione Night Light, rende lo schermo molto caldo e giallo, rendendo questa modalità la meno vivida tra le opzioni disponibili sul Pixel 9 aggiornato all'ultima versione di Android.

Al momento, non è chiaro quale sia l'intento specifico di Google con questa nuova modalità, che potrebbe non essere ancora completamente sviluppata per rispecchiare le intenzioni finali del produttore.

Essendo questo uno dei primi rilasci di Android 16, ci si attende che il ruolo e la funzionalità della Modalità Sperimentale possano evolversi con i prossimi aggiornamenti del sistema operativo.

Ricordiamo che, ad ora, le novità più importanti che troviamo in Android 16 sono:

API migliorate per il Photo Picker: Google introduce nuove API che offrono agli sviluppatori un maggiore controllo sull'aspetto e il funzionamento del Photo Picker, il menu che appare quando si caricano media in un'app. Questo permetterà un'integrazione più fluida e personalizzata, mantenendo al contempo gli elevati standard di sicurezza e privacy introdotti con Android 15.

Supporto per i dati sanitari in Health Connect: Android 16 integra il supporto per la lettura e la scrittura di cartelle cliniche elettroniche (EHR) in formato FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) all'interno di Health Connect. Una funzionalità che apre nuove possibilità per la gestione dei dati sanitari, ma che, data la sua delicatezza, è al momento limitata a un programma di accesso anticipato per gli sviluppatori.

Privacy Sandbox aggiornata: Android 16 include l'ultima versione di Privacy Sandbox, il controverso sistema di Google che mira a migliorare la privacy degli utenti limitando il tracciamento online tramite cookie di terze parti. Al momento, non sono state evidenziate modifiche sostanziali rispetto alle versioni precedenti.

Sono compatibili con la Developer Preview 1 tutti i dispositivi Pixel dalla serie 6 in poi, compresi pieghevoli e Tablet.