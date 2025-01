Quando arriverà Android 16? Googler svela le date delle Beta pubbliche

Il panorama Android è in fermento: l'arrivo di Android 16, la prossima major release del sistema operativo mobile di Google, sembra essere più vicino del previsto. Dopo l'annuncio, da parte di Google stessa di un rilascio anticipato rispetto alle tempistiche usuali, confermato dal rollout della prima Developer Preview a novembre scorso, nuove indiscrezioni trapelate online suggeriscono le possibili date di rilascio delle prossime versioni Beta, delineando un calendario più preciso per l'evoluzione della piattaforma.

Secondo la roadmap ufficiale pubblicata da Google, la prima Beta di Android 16 era prevista per gennaio, seguita da una seconda a febbraio e una terza a marzo. Tuttavia, la compagnia di Mountain View non aveva fornito date specifiche, lasciando gli appassionati e gli sviluppatori in attesa di maggiori dettagli. Ora, un commento apparso sull'Android Gerrit, un portale web-based utilizzato per la revisione del codice sorgente del progetto Android Open Source Project (AOSP), sembrerebbe aver accidentalmente svelato il calendario di rilascio delle prime tre Beta.

La fonte dell'indiscrezione è Assemble Debug, un collaboratore di Android Authority, che ha individuato un commento attribuito a un dipendente di Google. In questo commento, vengono menzionate tre date chiave: 22 gennaio, 19 febbraio e 12 marzo. Sebbene non esplicitamente confermate, è altamente probabile che queste date corrispondano, rispettivamente, al rilascio di Android 16 Beta 1, Beta 2 e Beta 3.

In particolare, il 12 marzo, data associata alla Beta 3, segnerebbe un momento cruciale per Android 16. Con questo aggiornamento, infatti, il sistema operativo raggiungerebbe il primo traguardo di "Stabilità della Piattaforma". Questo significa che le API (Application Programming Interface) e i comportamenti lato sviluppatore saranno definitivi, permettendo agli sviluppatori di app di iniziare i test di compatibilità finali, con la garanzia che le fondamenta del sistema non subiranno ulteriori modifiche.

Dopo il raggiungimento della stabilità della piattaforma con la Beta 3, è probabile che Google rilasci ulteriori versioni Beta nel corso di aprile e maggio, dedicate a un'ultima fase di test intensivi. Questo permetterà di rifinire ulteriormente il sistema operativo prima del rilascio della versione stabile ad AOSP e ai dispositivi Pixel, previsto, secondo le attuali previsioni, nel secondo trimestre del 2025.

L'anticipazione per Android 16 è palpabile, e le aspettative sono elevate. La nuova major release porterà con sé una serie di cambiamenti significativi e nuove funzionalità, sebbene i dettagli siano ancora frammentari. Alcune delle novità sono già state confermate, mentre altre sono trapelate attraverso indiscrezioni e analisi del codice delle versioni preliminari.

Questa fuga di notizie, se confermata, non solo fornisce una timeline più chiara per l'arrivo di Android 16, ma evidenzia anche l'approccio più dinamico di Google nello sviluppo del suo sistema operativo. L'anticipazione del rilascio e la trasparenza, seppur forse involontaria, nel comunicare le date delle Beta, riflettono la volontà di coinvolgere attivamente la comunità di sviluppatori e di utenti in un processo di sviluppo più aperto e collaborativo.