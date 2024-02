La serie Find tornerà in Europa, parola di Oppo!

Oppo ha svelato nella serata di ieri la sua determinazione nel consolidare la sua presenza nei cuori e nelle case degli utenti europei. Il colosso tecnologico cinese ha svelato una serie di nuovi prodotti e iniziative che promettono di ridefinire l'esperienza degli utenti nel 2024.

Con sette anni di presenza consolidata in Europa, Oppo si propone di offrire una gamma ancora più ampia di scelte per soddisfare le esigenze dei consumatori. Gli utenti di tutta Europa presto potranno accedere ai prodotti innovativi del marchio, un segnale chiaro del suo impegno a mantenere e rafforzare il suo ruolo nel mercato continentale.

Una delle mosse più significative di Oppo è l'alleanza strategica triennale con il gruppo Telefónica. Questo accordo non solo amplia la portata di Oppo nel continente europeo ma sottolinea anche la sua volontà di collaborare con partner chiave per stimolare ulteriormente l'innovazione e la crescita.

Bingo Liu, CEO di Oppo Europe, ha sottolineato l'importanza strategica dell'Europa per il marchio, dichiarando:

"L'Europa è sempre stata fondamentale per Oppo. La nostra missione rimane quella di offrire i migliori prodotti agli utenti europei. Siamo qui per restare, offrendo più scelta nel mercato degli smart device".

In occasione del Mobile World Congress 2024, Oppo ha svelato il prototipo dei suoi rivoluzionari occhiali per la realtà assistita, Oppo Air Glass 3. Questi occhiali, collegati al modello AndesGPT di Oppo tramite smartphone, promettono un'esperienza immersiva unica grazie all'intelligenza artificiale. Con l'istituzione dell'Oppo AI Center, il marchio si impegna a esplorare ulteriori possibilità nel campo dell'IA per arricchire le esperienze degli utenti.

Infine, Oppo ha annunciato che tutti i prodotti lanciati in Europa nel 2024 saranno dotati di avanzate capacità di intelligenza artificiale generativa, tra cui l'innovativa funzione Oppo AI Eraser. Questo impegno testimonia la leadership di Oppo nel settore dell'intelligenza artificiale e la sua costante ricerca di modi per migliorare l'accessibilità e l'esperienza degli utenti globali.

Non solo, Oppo ha annunciato che la serie top di gamma Find tornerà in Europa.

Con queste nuove iniziative e innovazioni, Oppo dimostra il suo impegno nel rimanere al passo con le esigenze in continua evoluzione degli utenti europei, promettendo un futuro ancora più luminoso e tecnologicamente avanzato.