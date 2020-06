L’Asus Zenfone 7 sarebbe comparso su Geekbench, che bomba!

Asus si sta preparando a lanciare i nuovi smartphone che andranno a comporre le soluzioni offerte per il 2020 ed un nuovo elenco apparso su Geekbench ci consente di vedere quelle che potrebbero essere le specifiche.

L’azienda Taiwanese sta puntando principalmente su due linee di prodotto, la serie Zenfone e la serie ROG, più orientata agli appassionati di gaming. L’Asus ROG Phone 3, di cui vi abbiamo già parlato, è stato avvistato su TENAA e su AnTuTu e la maggior parte delle caratteristiche sembrerebbero essere note. Ora, sarebbe la volta del prossimo device della serie Zenfone.

Lo smartphone in questione si cela dietro il nome in codice “asus ZF” e potrebbe appunto rappresentare il successore dello Zenfone 6. Prendendo in riferimento i dati trapelati su Geekbench possiamo vedere come il dispositivo possa essere equipaggiato con un processore Snapdragon 865, octa-core con una velocità di clock base di 1,8 GHz. A bordo troverebbero spazio Android 10 spinto da ben 16 GB di RAM, probabilmente nella soluzione più costosa. Il modello base potrebbe invece partire da una configurazione con 6 o 8 GB.

Allo stato attuale, in commercio non è presente uno smartphone con 16GB di RAM, considerato che la versione top del Nubia Red Magic 5G non è ancora disponibile all’acquisto ed Asus potrebbe battere tutti implementando questa configurazione, fin dal lancio, proprio sul prossimo Zenfone 7.

L’altro aspetto molto interessante che potrebbe caratterizzare il nuovo top di gamma Asus sarebbe la presenza di un display con supporto ad un’elevata frequenza di aggiornamento, ormai divenuto un classico in questo 2020. L’ultimo importante aggiornamento dovrebbe riguardare la fotocamera.

Non abbiamo ancora informazioni precise sulla possibile data di lancio ma è molto probabile che l’annuncio ufficiale possa avvenire nel terzo trimestre dell’anno magari in contemporanea a quello dell’Asus Rog Phone 3, considerato che i due smartphone si rivolgono a differenti categorie di utenti.