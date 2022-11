Leitz Phone 2 sarà il prossimo modello a poter mostrare il noto bollino rosso; il nuovo cameraphone porterà avanti la già consolidata partnership con Sharp.

Fonte: Leica

Il nuovo smartphone riprenderà il cammino aperto dal predecessore, Leitz Phone, a giugno del passato anno e porterà avanti la collaborazione con l’azienda giapponese Sharp. E anche in questo caso non si tratterà di uno smartphone creato appositamente ma, bensì, di un rebrand del già visto Aquos R7. Parliamo quindi di un device di top gamma, pensato per rispondere alle richieste dei clienti più esigenti.

Ovviamente, vista la partnership, uno dei grandi punti di forza di questo “nuovo” Leitz Phone 2 sarà il comparto fotografico. Il nuovo “cameraphone” monta infatti una fotocamera da 47,2 MP f/1.9 con sensore Sony IMX989 (lo stesso già visto su Xiaomi 12S Ultra) che permette di effettuare video in 8k.

Ad affiancarlo abbiamo poi un sensore secondario da 2MP per l’acquisizione della profondità e la messa a fuoco, con tecnologia Octa-PDAF in grado di raddoppiare la velocità di autofocus. A chiudere abbiamo, sul fronte, la selfie camera da 12,6MP f/2.3.

Anche il software riflette l’importanza del comparto fotografico: abbiamo qui l’interfaccia Leitz looks che permette di sfruttare grafiche e suoni delle fotocamere Leica, con vari effetti per simulare il feeling delle lenti Leica M, come le lenti Summilux 28, Summilux 35 e Noctilux 50 e i filtri Monochrome, Cinema Classic e Cinema Contemporary.

Per quanto riguarda il display Leitz Phone 2 è dotato di un Pro IGZO OLED da 6,6 pollici con risoluzione di 1260 x 2730 pixel, refresh rate variabile da 1 a 240 Hz e luminosità di picco a 2000 nit, con “integrato” il lettore delle impronte digitali a ultrasuoni Qualcomm 3D Sonic Max, noto per l’ampia superficie di scansione.

Passando all’hardware, sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione (che può essere espanso fino ad 1TB tramite scheda microSD). Leitz Phone 2 presenta il supporto alla rete 5G e una connessione Bluetooth 5.2, NFC, USB Tipo-C e ingresso mini jack.

Leitz Phone 2 verrà messo in vendita in Giappone ad un prezzo ufficiale di 225.360 yen: al cambio attuale, circa 1563 euro.