In base a quanto visto su Google Play Console, Lenovo sarebbe pronta a rilasciare il suo nuovo tablet top gamma: Lenovo Tab Extreme.

Sebbene Lenovo non abbia ancora fatto alcun annuncio ufficiale, Lenovo Tab Extreme ha già fatto la sua comparsa su Play Console.

TB570FU, questo il codice del modello, avrebbe l’oneroso compito di portare avanti il successo riscosso dal suo predecessore Tab P12 Pro. Oltre ad essere stato inserito in “lista”, la piattaforma di Google ha anche reso disponibili alcune immagini del tablet e una serie di specifiche.

Sotto il punto di vista estetico Lenovo Tab Extreme presenterà un ampio display con cornici simmetriche, una fotocamera anteriore integrata nella cornice superiore, pulsanti audio sul bordo superiore e il pulsante dell’accensione sulla parte sinistra del device. Purtroppo, al momento in cui scriviamo, Play Console non ha incluso immagini del retro del tablet cosa che rende impossibile conoscere dove sarà dislocata la fotocamera posteriore.

Passando all’aspetto tecnico, Play Console ha invece condiviso qualche informazione in più. Sappiamo quindi che il nuovo device Lenovo avrà una risoluzione di 3000×1876 pixel, monterà un SoC MediaTek MT8798Z con un core Arm Cortex-X2 a 3050MHz, tre core Arm Cortex-A710 core a 2850MHz, quattro core Arm Cortex-A510 a 1800MHz, e un Arm Mali G710 GPU.

Lenovo Tab Extreme avrà a sua disposizione 8 GB di RAM e sarà “mosso” da Android 13, cosa che potrebbe renderlo il primo tablet con questo sistema operativo qualora dovesse battere sul tempo il prossimo Pixel Tablet di cui, ad ora, non è nota la data di immissione sul mercato.

E in effetti questa potrebbe essere una gara “alla cieca”, dato che anche per il device firmato Lenovo non è stata fornita una data ufficiale di vendita; tuttavia questa improvvisa comparsa del prodotto su Google Play Console farebbe pensare che non sia poi così lontana: se dovessimo tirare ad indovinare diremmo non più di qualche settimana.