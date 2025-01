L'IA di Apple le spara grosse, stop ai riassunti delle notifiche per news e intrattenimento

Apple ha deciso di mettere in pausa la funzionalità di riassunto delle notifiche generato dall'intelligenza artificiale (AI) per le applicazioni di news e intrattenimento. La decisione, che segna un parziale passo indietro per il colosso di Cupertino, arriva dopo le recenti polemiche scaturite da alcuni errori nell'elaborazione delle informazioni. In aggiunta, l'azienda ha annunciato una serie di modifiche volte a migliorare la trasparenza e il controllo da parte degli utenti su questa funzionalità.

Con l'ultima versione di anteprima per sviluppatori di iOS 18.3, iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3, Apple ha disabilitato completamente i riassunti delle notifiche per tutte le app di notizie e intrattenimento. La funzionalità, che si basa su Apple Intelligence per generare brevi riepiloghi del contenuto delle notifiche, sarà riattivata in un futuro aggiornamento, dopo un'accurata revisione e un affinamento degli algoritmi.

La mossa arriva a poche settimane di distanza dalle lamentele della BBC nei confronti di Apple. L'emittente britannica aveva contestato la distorsione di un suo articolo da parte del sistema di riassunto delle notifiche. In particolare, l'AI aveva erroneamente riportato che Luigi Mangione, l'uomo accusato dell'omicidio del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, si fosse suicidato. Un errore grave che ha evidenziato i potenziali rischi di un'affidamento acritico a sistemi di intelligenza artificiale ancora in fase di sviluppo.

Oltre alla sospensione temporanea per le app di news e intrattenimento, Apple ha introdotto una serie di modifiche per rendere i riassunti delle notifiche più trasparenti e controllabili. D'ora in poi, tutti i riassunti saranno visualizzati in corsivo, per distinguerli chiaramente dalle notifiche standard. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di disattivare i riassunti delle notifiche per singole app direttamente dalla schermata di blocco di iPad e iPhone, garantendo un maggiore controllo sulle informazioni visualizzate.

Un'altra novità riguarda la consapevolezza degli utenti sullo stato sperimentale della funzionalità. Apple inizierà a notificare agli utenti, tramite l'app Impostazioni, che la funzione di riassunto delle notifiche è ancora in fase beta e che, pertanto, potrebbe contenere errori. Un'ammissione di imperfezione che mira a gestire le aspettative degli utenti e a incentivare un utilizzo più cauto e consapevole del servizio.

Questi cambiamenti non giungono del tutto inaspettati. La scorsa settimana, Apple aveva già annunciato l'intenzione di rilasciare un aggiornamento per "chiarire ulteriormente" che il testo visualizzato nei riassunti delle notifiche è generato da Apple Intelligence. Si era ipotizzata l'introduzione di un'etichetta o di un badge specifico, ma al momento questa soluzione non è stata implementata.

Sebbene sia prevista una beta pubblica la prossima settimana, la data di rilascio di iOS 18.3 al grande pubblico rimane ancora incerta. La cautela di Apple nell'implementazione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale è comprensibile, soprattutto in un ambito delicato come quello dell'informazione. La necessità di bilanciare innovazione e accuratezza è diventata sempre più pressante, e gli errori commessi in questa fase iniziale serviranno da lezione per affinare i sistemi e garantire un'esperienza utente ottimale e affidabile.