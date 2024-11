L'IA di Motorola sta arrivando, ecco come partecipare alla beta

Motorola ha annunciato oggi il lancio del suo programma Open Beta, che offrirà agli utenti la possibilità di testare le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale (AI) integrate in Moto AI. Il programma è disponibile inizialmente per i possessori dei nuovi smartphone pieghevoli della famiglia razr e del modello edge 50 ultra.

Moto AI è stato progettato per migliorare l'esperienza utente e semplificare l'interazione quotidiana con lo smartphone. Attraverso un doppio tocco sul retro del dispositivo, gli utenti possono accedere a una serie di funzioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale.

Tra le funzionalità più interessanti in fase di beta test troviamo:

Aggiornami: Questa funzione fornisce un riepilogo personalizzato delle notifiche più importanti, consentendo agli utenti di rimanere aggiornati anche quando non possono controllare costantemente il telefono.

Pensata per aiutare gli utenti a concentrarsi durante riunioni o conversazioni, questa funzione registra, trascrive e riassume automaticamente i punti chiave degli incontri, eliminando la necessità di prendere appunti. Ricordati: Questa funzione agisce come una sorta di memoria esterna, catturando e salvando i momenti chiave che gli utenti desiderano ricordare. Ad esempio, in associazione a una foto o a uno screenshot, Moto AI può archiviare informazioni pertinenti come il contesto, la data, l'ora e altri dettagli significativi.

Motorola sottolinea che il feedback dei consumatori raccolto durante il programma beta sarà fondamentale per plasmare il futuro di Moto AI. L'azienda si impegna a utilizzare queste informazioni per migliorare ulteriormente le funzionalità di intelligenza artificiale e adattarle alle esigenze degli utenti.

"L'esperienza moderna con gli smartphone è pronta per un cambiamento radicale e l'IA generativa sta aprendo la strada, creando interazioni più ricche e personalizzate", si legge nel comunicato stampa diffuso da Motorola. "Consapevole del fatto che gli utenti di smartphone si sentono sopraffatti dalle notifiche, stanchi di cercare app e desiderosi di ricordare i dettagli in modo più rapido e semplice, Motorola sta affrontando direttamente questi punti critici con Moto AI".

Oltre alle funzionalità sopra citate, Moto AI offre anche una barra di ricerca potenziata dall'IA per trovare rapidamente informazioni all'interno del dispositivo, sul web o tramite un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM). L'area delle app è stata riorganizzata con tre schede intuitive: App, News e Diario. Gli utenti possono interagire con Moto AI tramite voce o testo, semplificando ulteriormente l'accesso all'assistenza, ai suggerimenti e alle risposte alle domande.

Il programma Open Beta di Motorola è un passo importante verso l'integrazione dell'intelligenza artificiale negli smartphone.

Disponibilità

Il programma di beta testing è disponibile a partire dal 27 novembre per i seguenti modelli:

Motorola razr 50 ultra

Motorola razr 50

Motorola edge 50 pro

Gli utenti di questi dispositivi riceveranno una notifica per registrarsi al programma. In alternativa, è possibile visitare il sito web ufficiale di Motorola per ulteriori dettagli sulla registrazione, gli aggiornamenti e informazioni aggiuntive.