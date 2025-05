Il chip di realme GT 7 è ufficiale, che bomba!

MediaTek ha presentato oggi il suo ultimo gioiello tecnologico destinato a ridefinire le prestazioni degli smartphone di fascia alta: il chipset Dimensity 9400e. Questo nuovo System-on-Chip (SoC) si inserisce nella prestigiosa famiglia di processori dell'azienda, per offrire ai produttori di dispositivi una gamma ancora più ampia di opzioni e funzionalità. Agli utenti finali, il Dimensity 9400e promette un'esperienza d'uso superlativa, caratterizzata da prestazioni eccezionali, un'efficienza energetica ottimizzata e capacità di intelligenza artificiale, connettività, imaging e gaming di ultima generazione.

"Con l'introduzione del MediaTek Dimensity 9400e, stiamo ampliando la nostra famiglia di piattaforme mobili leader per garantire che sia i produttori di dispositivi sia gli utenti possano scegliere tra una gamma più vasta di esperienze flagship," ha dichiarato il Dott. Yenchi Lee, General Manager della Wireless Communications Business Unit di MediaTek. "Rimaniamo impegnati a superare le aspettative in termini di prestazioni di alto livello, efficienza energetica e capacità di intelligenza artificiale, combinando un hardware potente con tecnologie avanzate sviluppate da MediaTek".

Realizzato con il processo produttivo a 4nm di terza generazione di TSMC, invece del processo a 3nm che distingue il Dimensity 9400, il MediaTek Dimensity 9400e vanta una CPU con architettura "All Big Core". Questa configurazione comprende 1x core Cortex-X4 con velocità di clock fino a 3,4GHz, 3x core Cortex-X4 fino a 2,85GHz e 4x "big core" Cortex-A720 che raggiungono i 2,0GHz. Tale architettura è stata studiata per affrontare con disinvoltura le esigenze del multitasking intensivo e delle applicazioni più complesse, mantenendo al contempo un'eccellente efficienza energetica, cruciale per la durata della batteria dei dispositivi mobili.

Per gli appassionati di gaming e per chi cerca la massima fluidità grafica, il chipset integra una GPU a 12 core, la Immortalis-G720, ereditata dal Dimensity 9300. Questa unità grafica non solo offre capacità di rendering elevate, ma supporta anche la tecnologia ray tracing mobile a livello hardware. Ciò si traduce in effetti di illuminazione globale di qualità console, capaci di elevare significativamente l'immersione visiva nei giochi più moderni.

La tecnologia MediaTek HyperEngine è un altro pilastro del Dimensity 9400e, progettata per offrire agli appassionati di gaming esperienze fluide, durature e reattive. Il chipset supporta la MediaTek Adaptive Gaming Technology (MAGT 2.0), che consente una programmazione delle prestazioni in tempo reale tra il chipset e le applicazioni di gioco, garantendo un'eccellente stabilità del frame rate elevato e un basso consumo energetico. Inoltre, il Dimensity 9400e integra il MediaTek Frame Rate Converter (MFRC 2.0+), una tecnologia che, se abilitata, può ridurre il consumo energetico fino al 40%, permettendo sessioni di gioco più lunghe.

Sul fronte dell'intelligenza artificiale, il Dimensity 9400e supporta il più recente MediaTek NeuroPilot SDK, abilitando applicazioni e servizi di IA generativa per offrire esperienze rapide, personalizzate e sicure. Il chipset è dotato di una tecnologia di decodifica a inferenza potenziata (SpD+), che accelera l'efficienza computazionale dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Supporta inoltre i principali LLM globali e modelli più piccoli, consentendo l'esecuzione on-device di modelli come DeepSeek-R1-Distill (Qwen1.5B/Llama7B/Llama8B), nonché Gemini Nano con multimodalità, LLaVA-1.5 7B e altri ancora. Questa capacità di elaborazione AI direttamente sul dispositivo apre nuove frontiere per la personalizzazione e la privacy.

Il comparto imaging del MediaTek Dimensity 9400e è guidato da un ISP (Image Signal Processor) RAW a 18 bit. Questo processore supporta motori video di segmentazione semantica AI capaci di analizzare e scomporre l'immagine fino a 16 livelli, permettendo un controllo e una qualità senza precedenti. È inoltre inclusa una riduzione del rumore ad alta gamma dinamica per le registrazioni audio effettuate con tre microfoni, garantendo una chiarezza sonora superiore. Queste tecnologie avanzate di cattura di immagini e audio mirano a fornire effetti di registrazione video di livello professionale per gli appassionati di fotografia e videografia mobile.

Le caratteristiche chiave del chipset mobile MediaTek Dimensity 9400e includono inoltre:

Una portata della connessione Bluetooth tra telefoni fino a 5km in linea di vista , ampliando le possibilità di interazione a corto raggio

, ampliando le possibilità di interazione a corto raggio Aggregazione di quattro portanti Sub-6GHz (4CC-CA) per la connettività 5G, con velocità di download di rete teoriche di picco fino a 7Gbps

Supporto Wi-Fi 7 tri-band simultanea (con 5 flussi di dati), che offre velocità di trasmissione teoriche di picco fino a 7,3Gbps per una connettività wireless ultra-veloce

simultanea (con 5 flussi di dati), che offre velocità di trasmissione teoriche di picco per una connettività wireless ultra-veloce Tecnologia di risparmio energetico MediaTek 5G UltraSave 3.0 , per ottimizzare l'autonomia durante l'uso delle reti di nuova generazione

, per ottimizzare l'autonomia durante l'uso delle reti di nuova generazione Funzionalità dual-SIM dual-active multi-modalità, per una gestione flessibile della connettività

I primi smartphone alimentati dal chipset mobile MediaTek Dimensity 9400e sono attesi sul mercato entro questo mese, tra questi il realme GT 7, segnando un ulteriore passo avanti nell'evoluzione dei dispositivi mobili dall'elevato rapporto qualità/prezzo.