L'UE accelera sul 6G: lanciato il progetto MultiX

L'Unione europea punta sul futuro della connettività con una scommessa ambiziosa che potrebbe ridefinire il panorama delle telecomunicazioni dei prossimi anni. Il progetto MultiX-6G ha ufficialmente preso il via, riunendo 17 partner internazionali in un'iniziativa che si estenderà per 30 mesi con l'obiettivo di sviluppare sistemi di comunicazione di prossima generazione capaci di integrare percezione multisensoriale e intelligenza artificiale in un'architettura rivoluzionaria. Non si tratta solo di incrementare velocità e capacità delle reti, ma di creare un ecosistema completamente nuovo dove comunicazione e percezione dell'ambiente circostante si fondono in un sistema unico, efficiente e sostenibile.

Un'architettura rivoluzionaria basata sulla percezione

Il cuore dell'innovazione proposta da MultiX-6G è rappresentato dal sistema Perceptive 6G-RAN (MP6R), un'architettura che supera i tradizionali confini delle reti di comunicazione. Invece di limitarsi alla trasmissione dati, questa tecnologia integrerà paradigmi multisensore, combinando approcci multistatici, multibanda e multitecnologici per creare una rete capace di "percepire" l'ambiente circostante.

La sostenibilità energetica rappresenta una delle priorità del progetto. Gli sviluppatori stanno esplorando nuove soluzioni per trasmettitori e ricevitori adattivi che implementino l'apprendimento distribuito attraverso motori AI a basso consumo energetico, posizionando l'efficienza come requisito fondamentale per le tecnologie 6G.

Dall'incontro inaugurale alle applicazioni concrete

Il progetto ha avuto il suo kick-off ufficiale presso l'Universidad Carlos III di Madrid, dove i 17 partner hanno tracciato la roadmap dei prossimi due anni e mezzo. L'incontro non è stato una semplice formalità, ma ha segnato l'inizio di una collaborazione strutturata attraverso specifici Work Packages, definendo milestone precise e meccanismi di coordinamento tra i diversi attori coinvolti.

Con MultiX, si puntaa rivoluzionare il rilevamento e la comunicazione integrati nelle reti 6G.

Sotto la coordinazione di Antonio De La Oliva, il consorzio ha identificato due ambiti concreti per validare le tecnologie in sviluppo: un digital twin di rete multistrato per ambienti di produzione industriale e un sistema di monitoraggio sanitario domestico senza contatto. Queste applicazioni reali serviranno come banco di prova per verificare l'efficacia delle soluzioni proposte.

Pixabay

I cinque pilastri dell'innovazione

Il progetto MultiX-6G si articola attorno a cinque obiettivi strategici interconnessi. Il primo consiste nell'identificazione di casi d'uso significativi che possano evidenziare i vantaggi concreti offerti dalle nuove tecnologie, fornendo requisiti funzionali e non funzionali per guidare lo sviluppo dell'architettura.

Il secondo obiettivo punta alla creazione di un sistema di aggregazione dati che integri informazioni provenienti da diverse tecnologie e sensori, elaborandole in un ambiente sicuro e rispettoso della privacy. Questo aspetto risulta cruciale per garantire l'accettazione e l'adozione di tecnologie così pervasive.

Sul fronte tecnico, il terzo pilastro prevede lo sviluppo di approcci innovativi che superino i limiti attuali del rilevamento, implementando ambienti programmabili multi-banda basati su architetture disaggregate. L'intelligenza artificiale giocherà un ruolo chiave nell'elaborazione distribuita dei dati grezzi.

Dalla teoria alla pratica: integrazione e divulgazione

Il quarto obiettivo si concentra sull'integrazione pratica dei componenti sviluppati nei piani di controllo e dati, costruendo soluzioni funzionanti attraverso cicli iterativi di sviluppo. Questo approccio pragmatico permetterà di affinare continuamente le tecnologie in base ai feedback raccolti nelle implementazioni reali.

Il consorzio ha infine posto grande enfasi sulla diffusione dei risultati, adottando i principi dell'Open Science per massimizzare l'impatto del progetto. Attraverso social media, newsletter, workshop e partecipazione a eventi pubblici, MultiX-6G mira a coinvolgere un pubblico ampio, creando consapevolezza sulle potenzialità delle tecnologie di prossima generazione.

Ciò che distingue questo progetto da altre iniziative nel campo delle telecomunicazioni è la sua visione olistica, che non si limita all'incremento delle prestazioni di rete ma ripensa completamente il ruolo delle infrastrutture di comunicazione come sistemi percettivi capaci di interagire in modo intelligente con l'ambiente circostante.