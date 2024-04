L'UE potrebbe cambiare iPhone per sempre con questa mossa, Apple cederà?

Una recente osservazione della Commissione Europea potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui Apple gestisce le foto su iOS. Secondo il capo della Commissione, Margrethe Vestager, gli utenti dovrebbero poter disinstallare qualsiasi app, inclusa l'app Foto, e cambiare le impostazioni predefinite. Questo commento solleva la possibilità che Apple debba apportare pesanti modifiche al suo sistema operativo per essere conforme al Digital Markets Act (DMA) dell'UE.

L'osservazione di Vestager è emersa in seguito alla pubblicazione delle opinioni della Commissione europea sulla presunta non conformità di Apple con il DMA. Secondo il capo della Commissione, Apple non sembra essere in linea con l'obbligo di consentire la disinstallazione delle app e la modifica delle impostazioni predefinite.

Sebbene Vestager abbia menzionato specificamente l'app Foto, che è un software integrato a livello di sistema su iOS, la richiesta di consentire alle app di terze parti di fungere da libreria di immagini a livello di sistema potrebbe richiedere una massiccia riscrittura del sistema operativo da parte di Apple. Questo solleva dei dubbi sul futuro del sistema operativo iOS nell'UE, con l'iPhone che potrebbe cambiare in maniera piuttosto radicale prossimamente.

La richiesta della Commissione europea darebbe a Apple una bella gatta da pelare, poiché l'app Foto è profondamente integrata nell'intero sistema iOS, con richieste di autorizzazione per ogni app per concedere diversi tipi di accesso alle foto. Ciò solleva interrogativi anche su come Apple potrebbe soddisfare questa richiesta senza compromettere la sicurezza e la privacy degli utenti.

Non è stato chiarito se la Commissione europea obbligherà effettivamente Apple a effettuare questa modifica specifica, ma la puntualizzazione di Vestager ha sollevato senz'altro preoccupazioni diffuse riguardo il futuro di iOS e delle prossime strategie di Apple nel mercato europeo.