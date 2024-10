Mediatek Dimensity 9400 è ufficiale, è lui il chip da volere nei prossimi smartphone?

Mediatek ha annunciato il lancio del suo nuovo chipset di punta, il Dimensity 9400, che promette significativi miglioramenti nelle prestazioni e nell'efficienza energetica rispetto al suo predecessore. Questo chip, realizzato con un processo produttivo avanzato di 3nm, si posiziona al pari della tecnologia utilizzata da Apple e supera quella di Qualcomm, rendendolo un forte concorrente nel mercato dei dispositivi Android del 2025.

Il Dimensity 9400 è particolarmente ottimizzato per il miglioramento delle funzionalità legate alla fotografia, al gaming e all'intelligenza artificiale. Il cuore del chip include un design "All Big Core" che prevede l'uso esclusivo di core CPU più potenti, garantendo un aumento del 35% nelle prestazioni single-core e del 28% nelle prestazioni multi-core rispetto al Dimensity 9300. La GPU Immortalis-G925, con il suo supporto per il ray tracing, offre prestazioni di picco migliorate del 41%.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



La terza componente fondamentale per un SoC di ultima generazione è la NPU, progettata per occuparsi delle esigenze dell'IA. Il grande aggiornamento per questa parte è il Dimensity Agentic AI Engine (DAE), progettato per agire come un framework standardizzato che collega app e servizi cloud per aiutare gli assistenti AI a completare le attività con un minore coinvolgimento dell'utente. Qualcomm ha appena annunciato qualcosa di simile con il suo AI Orchestrator, anche se non ci ha ancora detto dove verrà utilizzato.

Il Dimensity 9400 è dotato di una NPU di ottava generazione e viene fornita con addestramento LoRA on-device, un'apparente prima mondiale, che è uno strumento per personalizzare l'output dei modelli di immagine AI. Con prestazioni AI multimodali promesse di oltre 50 tokens al secondo, il 9400 dovrebbe produrre queste immagini personalizzate a una velocità incredibile. Questi avanzamenti rendono la NPU del Dimensity 9400 fino al 35% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al modello precedente.

Inoltre, il chipset supporta funzionalità avanzate come il supporto per display tri-fold, registrazione video 8K a 60fps, e velocità Wi-Fi fino a 7,3Gbps. Questo chip conferisce ai dispositivi la capacità di svolgere attività ad alta intensità di elaborazione con maggiore efficacia e minore consumo di energia.

Il Dimensity 9400 sembra pronto a ridefinire le prestazioni dei dispositivi Android

Oppo ha già annunciato che adotterà il Dimensity 9400 nei suoi prossimi telefoni di fascia alta della serie Find X8, disponibili a livello globale. Questa mossa potrebbe influenzare anche OnePlus, storicamente legato a Oppo, suscitando voci che il prossimo OnePlus 13 potrebbe anch'esso integrare il nuovo chip di Mediatek anziché optare per il prossimo chipset di Qualcomm.

Mediatek Dimenssity 9400: i numeri

CPU:

8 core - core primario Cortex-X925 a 3,62 GHz, 3x Cortex X4 , 4x Cortex A720

a 3,62 GHz, , +40% di efficienza energetica

+35% di prestazioni single-core

+28% di prestazioni multi-core

GPU:

Immortalis-G925

+41% prestazioni di picco

+40% prestazioni ray-tracing

+44% di risparmio energetico

NPU:

2x prestazioni di generazione di AI diffusion

+80% prestazioni nei prompt LLM

Fino al +35% di efficienza energetica

Altre caratteristiche:

Chip combo Wi-Fi/Bluetooth a 4nm, raggio d'azione Bluetooth fino a 1,5 chilometri

Velocità Wi-Fi fino a 7,3Gbps

MediaTek Xtra Range 3.0 per una copertura Wi-Fi maggiore di 30m

Supporto per video 8K60, 14% di potenza in meno per la registrazione 4K/60fps

Supporto per display WQHD+ a 180Hz

Registrazione audio a 24 bit per un massimo di 6 microfoni

HDR su tutta la gamma di zoom

Nonostante la competizione nel mercato dei chipset sia sempre più accesa, con Qualcomm che si appresta a lanciare il nuovo Snapdragon 8 Gen 4, il Dimensity 9400 di Mediatek sembra offrire un'alternativa convincente, unendo alte prestazioni a un'efficienza energetica superiore, il tutto a un costo presumibilmente inferiore.