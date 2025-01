Meta: boom di ricerche su Google per cancellare gli account Facebook, Instagram e Threads

Google ha registrato un aumento significativo delle ricerche su come cancellare, o eliminare, gli account Facebook, Instagram e Threads negli Stati Uniti, in seguito all'annuncio di Mark Zuckerberg delle modifiche alle politiche di moderazione dei contenuti di Meta.

Il CEO di Meta ha dichiarato che l'azienda terminerà il sistema di fact-checking di terze parti, allenterà le politiche di moderazione dei contenuti e revocherà i precedenti limiti alla quantità di contenuti politici nei feed degli utenti. Questa mossa è vista da molti come un tentativo di assecondare la prossima amministrazione Trump ed evitare ritorsioni politiche.

Le ricerche su Google per termini come "come eliminare definitivamente Facebook" hanno raggiunto il punteggio massimo di 100.

Le conseguenze di queste nuove politiche potrebbero avere serie implicazioni sulla diffusione di post, discorsi d'odio e disinformazione sulle piattaforme di Meta. La reazione degli utenti è stata rapida: l'interesse per le ricerche relative all'abbandono delle piattaforme Meta è aumentato notevolmente questa settimana.

Secondo Google Trends, ricerche correlate come "come eliminare tutte le foto da Facebook", "alternative a Facebook", "come uscire da Facebook", "come eliminare l'account Threads" e "come eliminare l'account Instagram senza accedere" sono diventate breakout searches, con una popolarità improvvisamente aumentata di oltre il 5000% rispetto ai periodi precedenti.

Meta aveva implementato politiche di fact-checking e moderazione dei contenuti dopo anni di proliferazione della disinformazione e dei discorsi violenti sulle sue piattaforme, che hanno causato persino danni reali. Un esempio è il tentativo di insurrezione al Campidoglio del 6 gennaio 2021, alimentato da appelli coordinati sia su Facebook che su Instagram.

Documenti interni hanno rivelato che Facebook non ha agito con forza contro il movimento "Stop the Steal" promosso dagli alleati di Trump, nonostante l'azienda avesse identificato modi per diminuire la diffusione della polarizzazione politica, delle teorie del complotto e degli incitamenti alla violenza.

Meta ha anche ammesso che le sue piattaforme sono state usate per incitare alla violenza in Myanmar, dove membri dell'esercito birmano hanno commesso genocidio contro il popolo Rohingya.

Zuckerberg ha affermato che le nuove politiche sono un tentativo di ripristinare la libertà di espressione sulla piattaforma di Meta, facendo eco ai commenti fatti da Elon Musk sulla sua piattaforma X. Il CEO di Meta ha notato che le sue piattaforme sostituiranno i fact-checker di terze parti con un sistema di note della comunità simile a quello di X, in cui gli utenti possono segnalare i post che ritengono necessitino di maggior contesto.

Nello stesso periodo, le ricerche Google per "alternative a Facebook" hanno visto un aumento, così come le ricerche per avere maggiori dettagli su Bluesky e Mastodon, due piattaforme di social media decentralizzate che stanno guadagnando popolarità da quando Elon Musk ha acquisito Twitter e lo ha rinominato X.

Il CEO di Mastodon, Eugen Rochko, si è espresso questa settimana sui cambiamenti nella moderazione dei contenuti di Meta, definendoli "una preoccupazione per chiunque abbia una coscienza". Ha anche sottolineato che gli utenti che fanno post incrociati da Threads a Mastodon tramite la funzione di condivisione fediverse di Threads saranno monitorati su Mastodon per discorsi d'odio e violazione delle politiche della piattaforma.