Mi Band 5 sbarca in Italia: il prezzo sale a 39,99 euro

Come promesso, Mi Band 5 è stata appena ufficializzata per il mercato italiano assieme ad altri prodotti appartenenti all’ecosistema Xiaomi. Le caratteristiche tecniche non sono un mistero, essendo già stata annunciata in Cina. L’unica incognita era rappresentata dal prezzo che in Italia è di 39,99 euro, in leggero aumento rispetto al predecessore.

Il design resta pressoché invariato rispetto a Mi Band 4. Il display è sempre AMOLED, touchscreen e a colori ma aumenta la diagonale che ora è di 1,1 pollici. La risoluzione è pari a 126 x 294 pixel. Resta la leggerezza (pesa appena 12 grammi) così come l’impermeabilità fino a 5 ATM. La connettività è assicurata dal Bluetooth 5.0.

La grande novità è rappresentata dal caricatore magnetico. Ora non sarà più necessario separare la Mi Band 5 dal cinturino per ricaricarla. Una soluzione decisamente più comoda. È stato confermato, infine, il tracciamento del ciclo mestruale. Per il resto, le funzionalità dovrebbero essere sempre le stesse: contapassi, tracciamento del battito cardiaco, monitoraggio del sonno con fase REM, ricezione di notifiche e tracciamento di 11 attività sportive (contro le 6 del predecessore) con supporto al punteggio PAI (Personal Activity Intelligence). È stato inserito il barometro. Le attività tracciabili sono corsa, tapis roulant, ciclismo, camminata, cyclette, ellittica, vogatore, yoga, salto con la corda, nuoto ed esercizio libero.

Il tutto è alimentato da una batteria da 125 mAh che dovrebbe assicurare circa due settimane di autonomia. Manca purtroppo ancora il supporto NFC per il nostro mercato, richiesto a gran voce dagli utenti europei.

Le colorazioni disponibili sono giallo, ottanio, blu navy, verde e arancione oltre al classico nero. Come detto in apertura, Mi Band 5 sarà acquistabile in Italia 39,99 euro a partire da oggi 15 luglio sul sito ufficiale mi.com e su Amazon (offerta di lancio a 34,99 euro per le prime 24 ore sul sito ufficiale dell’azienda). A questo prezzo, il grande rivale da affrontare è la Honor Band 5 venduta su Amazon a meno di 35 euro.