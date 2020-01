Mi Mix Alpha è pronto per la produzione di massa, parola di Xiaomi

Mi Mix Alpha è pronto per la produzione di massa. A renderlo noto sono stati Cui Baoqiu, presidente del comitato tecnico di Xiaomi, e Han Haicai, membro del team di ricerca e sviluppo dello schermo avvolgente del dispositivo, durante una conferenza stampa che si è tenuta a Pechino nei giorni scorsi. Nonostante ciò, però, la produzione in serie di questo particolare smartphone non è ancora stata avviata ma si sottolinea che potrebbe partire in qualsiasi momento.

A quanto pare, lo sviluppo di Mi Mix Alpha è nato dalla volontà del CEO e fondatore Lei Jun di dare vita a un prodotto diverso e innovativo che interrompa il ciclo di dispositivi tutti esteticamente simili tra di loro. Come ben sappiamo, la particolarità dello smartphone – annunciato a settembre – è la presenza di un display che avvolge completamente il dispositivo fino al posteriore, dove per la prima volta ha trovato spazio la fotocamera da 108 Megapixel.

Si tratta di un vero e proprio top di gamma. Il corpo è realizzato in titanio – considerato più resistente e leggero dell’alluminio – mentre la fascia posteriore che ospita il comparto fotografico è in ceramica. Infine, il vetro zaffiro protegge le fotocamere. Sotto la scocca, Snapdragon 855+, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, supporto 5G e batteria da 4.050 mAh.

Al momento della presentazione, Xiaomi ha immediatamente sottolineato che si trattava più di un prototipo che di un prodotto finito. Una considerazione che ci è stata confermata quando abbiamo avuto modo di vedere da vicino – ma senza toccarlo – il Mi Mix Alpha protetto da una teca. Il dispositivo avrebbe dovuto fare il suo debutto su piccola scala entro la fine del 2019 ma così non è stato. Nei giorni scorsi, il produttore ha fatto sapere che lo smartphone avrebbe subito dei ritardi senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. Chissà dunque quando il particolare Mi Mix Alpha comincerà a farsi vedere sul mercato!