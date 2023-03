C’è stato un tempo in cui Huawei rincorreva Apple nelle classifiche di vendita degli smartphone, offrendo telefoni qualitativamente ottimi su tutte le fasce di prezzo. Il successo di Huawei nel corso degli anni ha portato l’azienda cinese a lanciare il brand Honor per aggredire il mercato a 360° anche sulla fascia di prezzo entry level, con prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Come molti di voi sapranno però, nel 2019 il governo americano di Trump ha sancito il ban per l’azienda cinese, costringendola ad abbandonare ogni tipo di collaborazione con le aziende americane, sia in ambito software che hardware. La risposta dell’azienda non ha tardato a farsi sentire e fu così che venne lanciato HarmonyOS, un sistema operativo proprietario su base microkernel che ad oggi è arrivato alla versione 3.0.

In Italia gli smartphone vengono venduti con un software chiamato EMUI, omonimo dell’interfaccia basata su Android che l’azienda utilizzava in precedenza. Si tratta di una versione occidentalizzata di HarmonyOS.

Questa sostituzione del sistema operativo all’inizio ha scoraggiato parecchio gli utenti affezionati al brand, tant’è che sembrava quasi che questo fosse destinato a sparire dal mercato mobile. Il lavoro e l’impegno di Huawei nei confronti del suo nuovo sistema operativo, però, sono stati ripagati nel tempo e ad oggi abbiamo la possibilità di mettere le mani su ottimi dispositivi ottimizzati al meglio per tutte le nostre necessità.

Nel terzo trimestre del 2022 in piena recessione delle vendite, Huawei è stata l’unica azienda insieme ad Apple a registrare una crescita. Il 2023 è appena iniziato, ma siamo certi che l’inarrestabile ribalta di Huawei continuerà anche quest’anno, anche perché ormai AppGallery e gli HMS di Huawei offrono un’infinità di possibilità senza far sentire troppo il gap all’utente rispetto agli altri dispositivi Android dotati di Google Play Services.

I migliori smartphone Huawei di Marzo 2023

In questa guida agli acquisti, andremo a vedere insieme un elenco di tutti i migliori dispositivi dell’azienda cinese suddivisi per fasce di prezzo. Ci teniamo a precisare che, qualunque sia la vostra scelta, avrete tra le mani prodotti che non vi faranno pentire del vostro acquisto.

Huawei Nova 9 SE – La proposta entry-level

Per questa guida abbiamo deciso di mantenere uno standard più alto possibile partendo dalla fascia entry-level. Huawei nova 9 SE è attualmente disponibile su Amazon a 187,07 euro nella colorazione “Midnight Black”. Il dispositivo ha un display da 6,78 pollici FullHD+ a 90Hz con una memoria interna di 128GB espandibile tramite lo slot MicroSD. Nova 9 SE equipaggia 8GB di RAM, sufficienti per gestire le principali app dedite all’uso quotidiano grazie anche al processore Qualcomm Snapdragon 680 4G. La batteria da 4000mAh vi consentirà di coprire tranquillamente la giornata. Per quanto riguarda la fotocamera, il dispositivo dispone di un sensore posteriore principale da ben 108MP e un sensore da 16MP frontale. Sono inoltre presenti un sensore da 8MP grandangolare e uno da 2MP per le macro. Il telefono ha un design ricercato ed è molto piacevole al tatto durante l’utilizzo. Con una spesa minima, vi sembrerà di avere un prodotto top di gamma tra le mani, pratico e maneggevole.

Vedi su Amazon

Huawei Nova 9 – Il medio gamma

Come proposta nella fascia media, abbiamo scelto Huawei Nova 9, un dispositivo con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna con supporto DualSIM. Il Nova 9 monta un Display OLED curvo da 6,57 pollici a 120Hz con un’ottima gamma di colori per la sua fascia di prezzo. Sotto al cofano abbiamo il processore Qualcomm Snapdragon 778G 4G, una garanzia in quanto a prestazioni e affidabilità. La batteria da 4300 mAh supporta la ricarica rapida da 66W permettendo una ricarica completa del dispositivo in soli 38 minuti. Il comparto fotografico offre una fotocamera principale da 50MP e una grandangolare da 8MP, con due sensori da 2MP per le macro e il bokeh.

Vedi su Amazon

Huawei P50 Pro – Il top di gamma

Se siete amanti della fotografia, Huawei P50 Pro è il telefono che fa per voi. Con la sua fotocamera True-Form Dual Matrix, avrete una fedeltà cromatica professionale per foto di altissima qualità. I sensori posteriori sono rispettivamente da 50MP, 64MP, 13MP e 40MP. Frontalmente, il dispositivo monta un sensore da 13MP. Il design sottile e leggero, ospita un display OLED, 1B colors, 120Hz e un processore Qualcomm Snapdragon 888 4G. I modelli da 128GB, 256GB e 512GB sono equipaggiati con 8GB di RAM, mentre possiamo trovare 12GB di RAM solo sul modello da 512GB. Si tratta di un vero top di gamma dalle grandi potenzialità, come sottolineato nella nostra recensione.

Vedi su Amazon

Huawei P50 Pocket – il migliore tra i pieghevoli tascabili

Abbiamo scelto Huawei P50 Pocket come miglior dispositivo pieghevole tascabile perché, oltre ad essere bello e funzionale, offre anche un ottimo rapporto qualità/prezzo (a differenza della variante premium da noi provata). Il display pieghevole OLED da 6,9 pollici a 120Hz offre immagini brillanti e di qualità elevata. Sotto la scocca dispone di 8GB o 12GB di RAM a scelta sia nella versione da 256GB che in quella da 512GB di memoria interna. Grazie allo slot NanoMemory potrete espandere la memoria interna al di sopra dei 256GB della versione base. Il processore Qualcomm Snapdragon 888 4G, offre prestazioni elevate per un utilizzo medio-alto. La batteria da 4000 mAh garantisce una lunga autonomia per tutta la giornata. Il comparto fotografico posteriore offre 3 sensori da 40MP, 13MP e 32MP. Frontalmente troviamo un sensore da 10,7MP. Nel complesso il comparto fotografico restituisce ottimi risultati per un uso sui principali social di riferimento. L’unica pecca di questo dispositivo è la mancanza del supporto alle reti 5G, ma visto l’ottimo prezzo in rapporto alle sue caratteristiche è un elemento trascurabile per chi cerca un dispositivo pratico per l’uso quotidiano.

Vedi su Amazon

Huawei Mate Xs 2 – il pieghevole che che funge da tablet

Huawei Mate Xs 2 è ad oggi la soluzione più avanzata in casa Huawei per chi vuole un telefono pieghevole che funga anche da piccolo tablet all’occorrenza. Il telefono monta un Display da 7,8 Pollici OLED da 1 miliardo di colori a 120Hz che offre immagini ad altissima qualità. Sotto la scocca un potente Qualcomm Snapdragon 888 4G per prestazioni al ancora più che dignitose. La batteria da 4600 mAh vi permetterà di arrivare a fine giornata senza alcun problema. Sul retro troviamo 3 sensori rispettivamente da 50MP, 8MP e 13MP, mentre nella parte frontale un sensore da 10,7MP per i selfie. Il telefono equipaggia 8GB di RAM nei formati da 256GB e 512GB di ROM, mentre è possibile averlo con 12GB di RAM solo con 512GB di ROM associata. Rispetto al fratello pieghevole più piccolo, possiamo notare alcune migliorie nel comparto fotografico e nella batteria, ma in quanto a prezzo la differenza è abbastanza evidente. Se volete un dispositivo pieghevole dall’ampio display vi toccherà pagarlo molto di più.

Vedi su Amazon

Huawei Mate 50 Pro – Per chi vuole le migliori foto possibili

Attualmente Huawei Mate 50 Pro, rappresenta la scelta top di gamma di casa Huawei. Il dispositivo dispone di un display da 6,74 pollici FullHD+ OLED, con 8GB di RAM e due tagli rispettivamente da 256GB o 512GB di memoria interna. Sotto al cofano troviamo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Il comparto fotografico di tutto rispetto offre un sensore posteriore da 50MP con apertura variabile, una grandangolare da 13MP e un sensore tele-periscopico da 13MP, con zoom ottico da 3,5x. La fotocamera frontale è da 13MP con sensore ToF e riconoscimento facciale 3D. La batteria da 4700mAh supporta la ricarica rapida da 66W. Se cercate un top di gamma dalla capacità fotografica superiore, è un dispositivo che non potete lasciarvi scappare.

Vedi su Amazon

Specifiche tecniche a confronto

Huawei Nova 9 SE Huawei Nova 9 Huawei P50 Pro Huawei P50 Pocket Huawei Mate Xs 2 Huawei Mate 50 Pro Dimensioni e peso 164,6 x 75,6 x 7,9 mm 191 g 160 x 73,7 x 7,8 mm 175 g 158,8 x 72,8 x 8,5 mm 195 g Aperto: 170 x 75,5 x 7,2 mm

Chiuso: 87,3 x 75,5 x 15,2 mm190 g Aperto: 156,5 x 139,3 x 5,4 mm

Chiuso: 156,5 x 75,5 x 11,1 mm255 g 162,1 x 75,5 x 8,5 mm 209 g Display IPS LCD, 90Hz 6,78 pollici 1080 x 2388 pixel, 387ppi OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10, 6,57 pollici 1080 x 2340 pixel, 392ppi OLED, 1B colors, 120Hz, 6,6 pollici 1228 x 2700 pixel, 450ppi Foldable OLED, 1B colors, 120Hz, 6,9 pollici 1188 x 2790 pixel, 442ppi Foldable OLED, 1B colors, 120Hz, 7,8 pollici 2200 x 2480 pixels, 424ppi OLED, 1B colors, 120Hz, 6,74 pollici 1212 x 2616 pixel, 428ppi Cpu Qualcomm Snapdragon 680 4G (6nm) Octa-core (4x 2,4GHz Kryo 265 Gold + 4x 1,9GHz Kryo 265 Silver) Qualcomm Snapdragon 778G 4G (6 nm) Octa-core (4x 2,4GHz Kryo 670 + 4x 1,8GHz Kryo 670) Qualcomm Snapdragon 888 4G (5 nm) Octa-core (1x 2,84GHz Cortex-X1 + 3x 2,42GHz Cortex-A78 + 4x 1,80GHz Cortex-A55) Qualcomm Snapdragon 888 4G (5 nm) Octa-core (1x 2,84GHz Cortex-X1 + 3x 2,42GHz Cortex-A78 + 4x 1,80GHz Cortex-A55) Qualcomm Snapdragon 888 4G (5 nm) Octa-core (1x 2,84GHz Cortex-X1 + 3x 2,42GHz Cortex-A78 + 4x 1,80GHz Cortex-A55) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) Octa-core (1x 3,19GHz Cortex-X2 + 3x 2,75GHz Cortex-A710 + 4x 2,0GHz Cortex-A510) GPU Adreno 610 Adreno 642L Adreno 660 Adreno 660 Adreno 660 Adreno 730 Memoria interna 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM Espandibilità memoria microSDXC No Nano Memory tramite slot SIM Nano Memory tramite slot SIM Nano Memory tramite slot SIM Nano Memory tramite slot SIM Fotocamere Fotocamere posteriori: 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1,52″, 0,7µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide)

2 MP, f/2.4, (macro)

2 MP, f/2.4, (profondità) Fotocamera frontale: 16 MP, f/2.2, 22mm (wide) Fotocamere posteriori: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF

8 MP, f/2.2, (ultrawide)

2 MP, f/2.4, (profondità)

2 MP, f/2.4, (macro) Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.0, (wide) Fotocamere posteriori: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS

64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3,5x optical zoom

13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF

40 MP, f/1.6, 23mm (B/W), AF Fotocamera frontale: 13 MP, f/2.4 Fotocamere posteriori: 40 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Laser AF

13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), AF

32 MP, f/1.8, (wide), 1/3,14″, 0,7µm, AF Fotocamera frontale: 10,7 MP, f/2.2, (ultrawide) Fotocamere posteriori: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Laser AF

8 MP, f/2.4, 81mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom

13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) Fotocamera frontale: 10,7 MP, f/2.2 Fotocamere posteriori: 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS

64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom

13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Fotocamera frontale: 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide)

TOF 3D, (profondità/biometrics sensor) Batteria e ricarica 4000 mAh 66W con cavo, 75% in 20 min 4300 mAh 66W con cavo, 60% in 18 min, 100% in 38 min 4360 mAh 66W con cavo

50W wireless 4000 mAh 40W con cavo

5W reverse wireless 4600 mAh 4880 mAh (variante 512GB 12GB RAM) 66W con cavo

5W reverse wireless Li-Po 4700 mAh 66W con cavo

50W wireless

5W reverse wireless Sistema operativo EMUI 12 EMUI 12 EMUI 12 EMUI 12 EMUI 12 EMUI 13

Come scegliere il migliore smartphone Huawei

I fattori tramite i quali scegliere il proprio smartphone sono molteplici e variano da persona a persona. Potete effettuare la vostra scelta semplicemente in base al budget disponibile (anche perché in quel caso se avete un budget basso non potrete di certo puntare a delle specifiche all’avanguardia), oppure in base all’utilizzo che ne dovrete fare.

Scelta in base al prezzo

Seguendo il nostro pratico indice di riferimento potrete scegliere sicuramente lo smartphone che più vi aggrada in base alle vostre disponibilità economiche e di certo, davanti all’importanza del denaro investito, non si possono considerare molto spesso altri fattori. Nel momento in cui però è possibile effettuare delle aggiunte al proprio budget si possono iniziare a valutare prodotti un gradino superiori a quello scelto inizialmente, ma che magari non costano poi molto di più. Tenere d’occhio i prezzi sui maggiori e-commerce permette molte volte di accaparrarsi un prodotto di fascia superiore ad un prezzo molto vicino a quello di fascia leggermente più bassa, anche grazie alle numerose offerte che spesso questi portali propongono. Lo stesso discorso vale comunque per i prodotti di fascia entry-level, i quali molto spesso riescono ad essere offerti ad un prezzo ancor più vantaggioso grazie agli sconti.

I megapixel non sono tutto

Fate sempre attenzione ai dettagli del comparto fotografico di uno smartphone in base alle vostre necessità. Un numero di megapixel elevato in uno smartphone non equivale a foto migliori, così come la presenza di più sensori sul dispositivo. Al giorno d’oggi, a condizionare la qualità delle foto scattate con i nostri smartphone, oltre alla qualità dei sensori equipaggiati, troviamo diversi fattori come ad esempio l’influenza delle elaborazioni software post scatto, le quali grazie alle innovazioni dell’intelligenza artificiale hanno raggiunto livelli mai visti sui modelli top di gamma delle varie aziende.

Cosi come i più abili fotografi, i nostri smartphone sono in grado oggi giorno di rielaborare le immagini e di effettuare modifiche. Ad esempio, in alcuni casi, alcuni smartphone sono in grado di confrontare i nostri scatti con immensi database online per poter regolare autonomamente la tonalità dei colori di ciò che fotografiamo. Chiaramente la qualità delle lenti equipaggiate rimane pur sempre un buon punto di partenza per valutare il comparto fotografico di un nuovo telefono.

Ricordiamoci di non fare esclusivamente affidamento sui megapixel, molto spesso un dispositivo con delle fotocamere meno risolute può scattare foto migliori di un altro con sensori dal conteggio più alto di pixel ma con un sensore o delle lenti di qualità inferiore. È bene quindi confrontare quando possibile la qualità delle foto scattate dai dispositivi di nostro interesse.

Display a confronto

Il display di uno smartphone non è di certo un elemento da sottovalutare oggigiorno. Attualmente in commercio esistono un’ampia varietà di display dalle molteplici differenze ma, anche se all’apparenza possono sembrare tutti uguali, in certe circostanze le loro caratteristiche si fanno sentire.

Sui dispositivi più economici possiamo spesso trovare display di tipo IPS i cui benefici difficilmente si fanno notare dal momento che spesso offrono una bassa luminosità sotto alla luce del sole. I modelli più costosi offrono solitamente display AMOLED con risoluzioni 2K o QHD che permettono una migliore resa dei colori (specialmente dei neri), oltre che ad un maggiore dettaglio grafico vista l’alta risoluzione.

Questi display offrono solitamente livelli di retroilluminazione altissimi in modo da permettervi un’ottima fruibilità all’aperto. Oggigiorno, indipendentemente dal pannello, è possibile trovare display con un alto refresh rate che va solitamente dai 90Hz ai 120Hz variabili. Questo permette una maggiore fluidità delle immagini durante le animazioni e, nel caso dei display a refresh rate variabile, un notevole risparmio della batteria durante la giornata. Per il resto, la scelta di un display curvo o con un rapporto di forma particolare, dipende solo ed esclusivamente dalle vostre esigenze personali.

Processore, GPU e RAM: quali scegliere?

A definire le prestazioni di uno smartphone è principalmente il processore, detto anche SoC. Al giorno d’oggi sui modelli più economici troviamo processori che ci permettono di gestire le principali funzioni multimediali senza grossi problemi. In pochi secondi siamo in gradi di aprire i nostri social e i principali programmi di messagistica.

I principali produttori al momento in ambito Android sono Qualcomm e MediaTek, i quali dispongono di una vasta gamma di chip per tutte le fasce di prestazioni. Chi desidera un dispositivo al top perchè intende magari giocare in mobilità o effettuare altre operazioni complesse che richiedono una certa potenza di calcolo, dovrà puntare sui chip flagship della serie Snapdragon 8 di Qualcomm o la serie Dimensity 9000 di Mediatek, equipaggiati rispettivamente con le migliori GPU Adreno e Mali.

Associare il giusto quantitativo di RAM a questi chip vi permetterà di non incombere mai in rallentamenti particolari. 4GB di RAM bastano ad un uso basilare del telefono ma, se volete stare tranquilli anche durante le operazioni più complesse, avere a bordo del proprio dispositivo almeno 6-8GB di RAM vi permetterà di non dovervi mai preoccupare di quante applicazioni tenete aperte in background o di come possa girare l’ultimo gioco uscito sullo store del vostro dispositivo. Disporre di tanta RAM permette al processore di poter accedere velocemente ai dati senza doverli copiare prima dalla memoria interna del vostro telefono spostandoli continuamente dalla ROM. Esistono varie tipologie di RAM come ad esempio le LPDDR4 o le più recenti LPDDR5X. La differenza sostanziale rimane la loro velocità di lettura e scrittura. La giusta accoppiata solitamente viene sempre valutata dal produttore in base alle caratteristiche complessive del dispositivo.

Reti supportate

Partendo dal presupposto che tutti gli smartphone in commercio sono in grado di connettersi a internet ed effettuare telefonate, cerchiamo di capire quali sono le principali differenze in merito alla connettività e in base a cosa scegliere il nostro dispositivo.

Attualmente in commercio troviamo dispositivi con supporto alle reti 4G/LTE e 5G. la differenza sostanziale è data dalla velocità di collegamento supportata durante la navigazione in internet. Uno smartphone con supporto al 5G vi permetterà di scaricare dati ad una velocità maggiore, li dove la rete locale lo consentirà. Ad oggi in Italia la rete 5G è in continua espansione, ma il supporto migliore lo abbiamo in alcune zone delle principali città del nostro Paese.

Potete controllare sul sito del vostro operatore sia le tariffe, sia la copertura in base alla vostra zona di residenza. Oltre alla Banda dati, è bene tenere conto anche del supporto al Wi-Fi che può essere di tipo “5”, “6”, “6E”, eccetera. anche in questo caso, ci ritroviamo 3 diverse frequenze che permettono velocità di trasferimento dati diverse tra loro. Molti modelli supportano anche le reti wireless dual-band AC che operano sulla frequenza dei 5Ghz, oppure l’ancor più recente tecnologia Wi-Fi 6E che migliora ulteriormente velocità e latenza del collegamento.

Valutate sempre in base alle vostre necessità personali e alle circostanze in cui vi collegate. Una connessione Wi-Fi più veloce non vuol dire automaticamente maggiore velocità dove la linea alla quale vi collegate risulta essere limitata rispetto alla portata del vostro segnale. Per la fruizione dei contenuti base, quali messaggistica e navigazione web, non servono particolari velocità di connessione superiori a quelle dei modelli base. Di contro, se lavorate con il vostro smartphone e avete necessità di caricare e scaricare dati di grosse dimensioni, il supporto al 5G o alle reti Wi-Fi più avanzate potrebbe di certo tornarvi utile.

Sistemi operativi a confronto

Android e Harmony OS di Huawei sono di per se due sistemi abbastanza simili tra loro se pur l’azienda cinese affermi di essersi separata dal software americano. Se il passaggio vi spaventa, sappiate che per l’utente medio la differenza non sarà così tangibile. Se siete quindi utenti Android rodati o alle prime armi, sappiate che il sistema operativo di Huawei non vi costringerà ad imparare nuovamente tutto da zero.

Le principali differenze sono a livello tecnico, dal momento che Android si basa su un kernel monolitico mentre HarmonyOS (da noi in Europa EMUI) è un sistema a microkernel. Per chi non lo sapesse, senza entrare in elaborati tecnicismi, il kernel è il cuore di un sistema operativo, che si occupa di gestire tutte le periferiche hardware e la memoria del dispositivo interfacciandoli nel migliore dei modi. Il vantaggio principale del sistema a microkernel di Huawei sta nella maggiore sicurezza data dalla gestione parallela delle aree di memoria in cui vengono gestite le applicazioni, le quali non vengono mai a contatto con il kernel.

Lo store AppGallery di Huawei offre gli stessi applicativi disponibili su Android, il che non vi lascerà mai privi di tutto quello di cui avete bisogno. Nel complesso Huawei ha realizzato ottime soluzioni alternative e proprietarie ai classici servizi di Google.

Super Device e l’ecosistema Huawei

Se siete dei possessori di altri dispositivi Huawei o state valutando ad esempio l’acquisto di un notebook del marchio cinese, sappiate che potrete contare sull’integrazione di Super Device, una soluzione progettata per migliorare la connettività e l’interazione tra i dispositivi Huawei strizzando l’occhio ad altri ecosistemi avanzati come ad esempio quello di Apple. Questo tipo di integrazioni permettono di ridurre le distanze tra dispositivi, rendendo immediate un gran numero di interazioni tra di essi.

Il tutto risulta essere sicuramente vantaggioso per quelle persone che, ad esempio, fanno un uso smart office e necessitano di trasmettere facilmente dati dal proprio smartphone al proprio notebook. L’uso di un ecosistema integrato permette inoltre di aumentare l’affidabilità dei dispositivi e scongiurare problemi tecnici di incompatibilità che possono sorgere nel tempo. Insomma, la qualità e l’ottimizzazione Huawei sono un ottima alternativa a marchi ben più costosi.