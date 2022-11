Con un comunicato stampa, Xiaomi ha reso noti i risultati del rapporto Canalys che vede l’azienda tra i primi posti in Italia e in Europa.

Il report di Canalys parla chiaro: Xiaomi si pone come una delle principali realtà di riferimento nel campo della telefonia italiana e europea. Stando ai dati riportati la nota azienda cinese occupa saldamente il secondo posto tra i top vendor in Italia per smartphone distribuiti nel terzo trimestre 2022, con una quota di mercato pari al 26% di tutto il mercato smartphone della nostra penisola.

Quota che cala solo di pochi punti se si allarga l’indagine all’intero mercato europeo: qui Xiaomi si assesta comunque ad un importante 23%.

I due dati non fanno altro che rimarcare il percorso di crescita di Xiaomi tanto in Italia quanto in Europa: in entrambe le aree l’azienda segna un progresso del 5% rispetto allo stesso periodo del 2021.

“In una situazione globale decisamente sfidante, verso cui il settore degli smartphone deve inevitabilmente adattarsi e reinventarsi, siamo orgogliosi di confermare ancora una volta la nostra presenza e la nostra crescita nel mercato italiano” – afferma Thomas Ma, General Manager di Xiaomi Italia. “In un 2022 che ha messo alla prova tutto il comparto, abbiamo rafforzato la nostra posizione di secondo player nel Paese, grazie al supporto dei nostri partner commerciali e alla fiducia dei consumatori”.

Il rapporto Canalys mette in evidenza anche come Xiaomi sia l’unica azienda tra le “big three” ad aggiudicarsi un risultato di vendite positivo. Non solo: secondo Canalys, nel secondo trimestre del 2022 la quota di mercato dell’azienda in termini di spedizioni di smartphone è stata la terza a livello globale.

Fondata nell’aprile 2010 in poco più di 10 anni Xiaomi è riuscita a passare dall’essere una nuova entrata sul mercato ad una delle tre grandi realtà di riferimento a livello europeo.