Motorola Razr 2022 è ufficiale e l’azienda lo battezza come la più alta evoluzione mai raggiunta, scaturita dalla somma delle esperienze maturate con lo sviluppo dei precedenti smartphone pieghevoli.

Dal display a 144Hz alla fotocamera stabilizzata otticamente, passando dalla batteria più capiente e al design sottile. Tutti gli elementi sono stati migliorati, tenendo conto anche del feedback che i consumatori hanno fornito sulla base delle loro preferenze.

E sono proprio i display a presentarsi visivamente con il principale interno da 6,7 pollici Plastic OLED in risoluzione Full HD+, certificato HDR10+, con un aggiornamento della frequenza dinamica.

Quello esterno da 2,7 pollici, sempre a tecnologia OLED, è stato concepito per avere tutto il necessario a portata di sguardo. Con una rapida occhiata infatti sarà possibile scorgere i mittenti delle notifiche e il loro contenuto, la data e l’ora con le informazioni principali e sarà anche possibile leggere ed inviare messaggi.

Motorola Razr 2022 è stato reingegnerizzato e ora dispone di una cerniera che gli permette di rimanere aperto in diverse angolazioni, persino una modalità che lo fa diventare una sveglia notturna da comodino con l’ora sempre visualizzata in penombra.

Una nuova e più performante fotocamera

Quando si tratta di smartphone pieghevoli, lo spazio per inserire una fotocamera performante è difficile da trovare. Questo per via del particolare form factor, generalmente più sottile pe consentire uno spessore da chiuso quantomeno accettabile. Motorola ha lavorato tanto per integrare la miglior fotocamera in un suo smartphone pieghevole ed è riuscita a dotarla di un sensore da 50MP e uno da 13MP: sensori capaci di raccogliere 4 volte più luce rispetto ai precedenti, il primo stabilizzato otticamente e il secondo con funzione macro e grandangolo.

Anche i video beneficiano di questo nuovo comparto multimediale con la presenza della certificazione HDR10+ e, addirittura, la possibilità di arrivare a registrare video sino all’8K.

La fotocamera anteriore invece, quella presente con un foro nel display, è da 32MP. Anche qua un record, certificando la più alta risoluzione presente in una selfie cam in dotazione di uno smartphone pieghevole.

Prestazioni al Top

Tutto viene animato dallo Snapdragon 8+ Gen 1 che è l’ultimo chipset di Qualcomm. E’ capace di sprigionare una potenza senza eguali con la possibilità di giocare ai titoli più esosi, in termini di risorse, senza problemi. Inoltre è dotato di connettività 5G e di nuovi e più intelligenti algoritmi di intelligenza artificiale.

Anche la batteria fa un salto in avanti riuscendo ad essere più capiente e con una ricarica veloce che raggiunge i 30 W con alimentatore e cavi compatibili.

Motorola Razr 2022 è attento anche al comparo sonoro. Dispone di due altoparlanti posizionati alle estremità che restituiscono un suono cristallino e uniforme, con dei bassi accentuati sia in riproduzione multimediale che in vivavoce.

Specifiche tecniche

Motorola Razr 2022 Display interno 6,7 pollici Plastic OLED a 144 Hz, Full HD+ (2400×1800 pixel) Display esterno 2,7 pollici OLED a 60 Hz, HD+ (800×573 pixel) SoC Snapdragon 8+ Gen 1 Memoria e RAM 256GB UFS 3.1 e 8GB di RAM LPDDR5 Fotocamera posteriore 50MP OIS + 13MP con funzione macro e grandangolo Fotocamera anteriore 32MP Sistema operativo Android 12 con Moto My UX Batteria e ricarica 3500mAh con ricarica rapida a 30W via cavo Connettività 5G, GPS, A-GPS, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2, USB Tipo-C, Misure e peso Aperto: 79,79 x 166,99 x 7,62 mm

Chiuso: 79,79 x 86,45 x 16,99 mm

Peso di 200 grammi Extra IP52, Dual speaker

Prezzo e disponibilità

Motorola Razr 2022 è in vendita a partire da oggi con un prezzo di 1199,00 euro per la versione 256 GB con 8GB di RAM.