Questo nuovo foldable è il più potente di sempre e ovviamente non potete averlo

Vivo ha lanciato ufficialmente - purtroppo solo in Cina - gli smartphone foldable X Fold 3 e X Fold 3 Pro, che potrebbero rientrare tra i più potenti in assoluto sul mercato, battendo i ben più noti modelli Samsung.

Le caratteristiche dei Vivo X Fold 3 e X Fold 3 Pro

Display, spessore e peso

I due smartphone pieghevoli condividono lo stesso design fondamentale, con un modulo fotocamera posteriore circolare, una cerniera in fibra di carbonio, uno slider di avviso e display identici. Per quanto riguarda gli schermi, c'è un display esterno OLED da 6,53 pollici (2.748 x 1.172) e un pannello OLED pieghevole da 8,03 pollici (2.480 x 2.200, UTG). Entrambi gli schermi offrono refresh rate di 120Hz e luminosità picco di 4.500 nit, senza specifiche sulla luminosità tipica.

Entrambi i pieghevoli di Vivo presentano anche dimensioni impressionanti, con il modello Pro che misura 11,2 mm di spessore quando piegato. Nel frattempo, il dispositivo standard ha uno spessore di 10,2 mm quando piegato. Non arrivano, dunque, ai livelli dell'HONOR Magic V2, ma sono comunque più sottili rispetto ad altri pieghevoli di grandi brand.

Il X Fold 3 anche 219 grammi, rispetto ai 236 grammi del modello Pro. Ciò significa che il Fold standard pesa meno rispetto al Galaxy S24 Ultra (233 grammi) e all'iPhone 15 Pro Max (221 grammi).

Supporto al Mac

In modo alquanto inaspettato, Vivo ha anche dichiarato che la serie X Fold 3 supporta i computer Apple Mac. Un post ufficiale su Weibo menziona il supporto ai file (ad esempio Pages, Numbers, Keynote, PSD, CAD), mentre il sito web di Vivo menziona anche la funzionalità di controllo remoto su Mac e Windows.

Potenza, storage e batteria

Il vivo X Fold 3 Pro si guadagna il suo soprannome grazie alle specifiche premium. Ci si può aspettare un chipset Snapdragon 8 Gen 3 per la prima volta in uno smartphone pieghevole, insieme a 16GB di RAM e 512GB o 1TB di storage. Abbiamo anche una batteria da 5.700mAh, che potrebbe essere la batteria più grande mai vista in uno smartphone pieghevole. L'azienda afferma che si otterranno due giorni di utilizzo, mentre è compatibile anche la ricarica wireless da 100W.

Il X Fold 3 standard ha naturalmente alcuni tagli rispetto alla variante Pro. La più evidente è l'uso del chipset Snapdragon 8 Gen 2. Inoltre, lo smartphone pieghevole offre da 12GB a 16GB di RAM, da 256GB a 1TB di storage, una batteria da 5.500mAh e una ricarica cablata da 80W. Non è compatibile la ricarica wireless.

Fotocamere

"una configurazione impressionante per uno smartphone pieghevole"

Passando alle fotocamere, il X Fold 3 Pro include una configurazione impressionante per uno smartphone pieghevole. C'è una fotocamera principale da 50MP (1/1,3 pollici, OV50H, OIS), un obiettivo ultragrandangolare da 50MP (JN1) e una fotocamera da 64MP 3x (OV64B, OIS, supporto macro teleobiettivo). Tutto ciò è supportato dal chip di imaging in-house V3, che abilita funzionalità come i video 4K Cinematic Portrait.

Altre caratteristiche degne di nota includono una classificazione IPX8 per la resistenza all'acqua, un sensore di impronte digitali sotto-display ultrasonico sotto ciascuno degli schermi e un emettitore IR.

Prezzo e disponibilità

La serie X Fold 3 è attualmente disponibile solo in Cina, e non abbiamo notizie riguardo alla sua espansione anche in altri paesi. In ogni caso, il X Fold 3 parte da soli 6.999 yuan (circa 950€) per il modello da 12GB/256GB, arrivando fino a 8.999 yuan (1.200€ circa) per il modello da 16GB/1TB.

Nel frattempo, il X Fold 3 Pro ha un prezzo di partenza di 9.999 yuan (1.300€ circa) per il modello da 16GB/512GB.