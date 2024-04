Galaxy Z Fold FE e Flip FE saranno i primi foldable con chip Exynos?

Si prevede che quest'anno Samsung presenterà non solo una, ma potenzialmente due novità per la serie Galaxy Z. Anche se i dettagli esatti rimangono avvolti nel mistero, recenti indiscrezioni suggeriscono che il gigante tecnologico potrebbe presentare due versioni di Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold nei prossimi mesi. Le speculazioni sul potenziale lancio di questi dispositivi pieghevoli si sono moltiplicate all'interno della comunità tecnologica, e molti prevedono un annuncio già a luglio.

In un'inaspettata svolta degli eventi, una recente indiscrezione proveniente dalla Cina sembra aver portato alla luce qualche dettaglio aggiuntivo, accennando al possibile rilascio di due modelli Fan Edition: il Galaxy Z Fold FE e il Galaxy Z Flip FE. Inoltre, questa indiscrezione è completa di presunte dimensioni e dettagli sul chipset, alimentando l'entusiasmo degli appassionati di tecnologia.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Galaxy Z Fold FE dovrebbe avere dimensioni di 155,1 x 67,1 x 14,2 mm quando è piegato, mentre la sua controparte, il Galaxy Z Flip FE, misurerà 165,2 x 71,9 x 6,9 mm quando è aperto. Sotto il cofano, si dice che il Flip FE sia alimentato dal chipset Snapdragon 7s Gen 2, che promette prestazioni fluide e una migliore esperienza d'uso.

Per quanto riguarda il Fold FE, le voci suggeriscono che sarà dotato di una combinazione di chipset Snapdragon ed Exynos, con la possibilità che debutti l'attesissimo Exynos 2300, chip mai arrivato ufficialmente sul mercato. Tuttavia, lo scetticismo è giustificato dalla natura in continua evoluzione di queste voci.

Per quanto riguarda le configurazioni di memoria e archiviazione, i potenziali acquirenti possono aspettarsi una gamma di opzioni in grado di soddisfare le loro preferenze. Si dice che il Fold FE offrirà varianti da 12 GB e 16 GB di RAM, oltre a opzioni di archiviazione da 256 GB e 512 GB. Nel frattempo, il Flip FE potrebbe essere dotato di una sola variante da 8 GB di RAM.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Sebbene queste indiscrezioni vadano prese con le pinze, esse aumentano senza dubbio l'attesa per le prossime presentazioni di Samsung. Con le precedenti speculazioni che accennavano alla possibilità di nuovi modelli Fan Edition, anche se in un contesto diverso, è chiaro che Samsung è intenzionata a espandere la sua linea di dispositivi pieghevoli per soddisfare un pubblico più ampio.