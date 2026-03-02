Dal palcoscenico del MWC 2026 di Barcellona, Motorola ha scelto di presentarsi con una tripletta di prodotti che ridisegnano le ambizioni del marchio nel segmento medio-alto: uno smartphone dalle forme scultoree e due cuffie true wireless che puntano a conquistare chi non vuole scendere a compromessi tra qualità audio e prezzo accessibile. Il filo conduttore che unisce questi tre dispositivi è riconoscibile: certificazioni cromatiche Pantone, integrazione dell'intelligenza artificiale proprietaria moto ai e un'attenzione alla manifattura che va oltre il semplice assemblaggio di componenti.

Al centro dell'annuncio c'è il Motorola edge 70 fusion, uno smartphone che si distingue prima di tutto per una scelta tecnica insolita: è il primo dispositivo al mondo a montare il sensore fotografico Sony LYTIA 710, un componente da 50 megapixel stabilizzato otticamente che Motorola ha deciso di affiancare a un obiettivo ultrawide da 13MP con campo visivo di 122 gradi e a una fotocamera anteriore da 32MP capace di girare video in 4K. Non si tratta di una semplice lista di specifiche: il sensore Sony rappresenta una collaborazione industriale significativa, che posiziona questo modello come banco di prova per una tecnologia di imaging destinata a diventare riferimento nel settore.

Il design è probabilmente l'elemento che colpisce di più a un primo sguardo. Motorola ha adottato una curvatura su tutti e quattro i lati del display, una soluzione che elimina gli spigoli vivi e restituisce un'impugnatura sorprendentemente naturale, paragonabile per fluidità alle forme arrotondate che hanno caratterizzato il design industriale italiano degli anni Settanta. Le finiture posteriori si ispirano al nylon e al lino, materiali che evocano artigianalità e resistenza all'usura quotidiana, mentre gli accenti colorati intorno alle ottiche della fotocamera sono stati scelti attraverso tonalità Pantone appositamente selezionate.

Sul fronte della robustezza, il dispositivo non lascia spazio a dubbi: la certificazione IP69 e IP68 lo protegge da acqua e polvere anche in condizioni estreme, mentre lo standard militare MIL-STD-810H garantisce resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle variazioni di temperatura. Il vetro frontale è un Corning Gorilla Glass 7i. Si tratta della combinazione di protezioni più elevata disponibile in questa fascia di prezzo.

Il primo smartphone al mondo con display a quattro curve da 144Hz e certificazione Pantone.

Lo schermo è un pannello Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento a 144Hz e luminosità di picco che raggiunge i 5200 nit, un valore che permette una lettura agevole anche sotto la luce diretta del sole estivo. La certificazione Pantone Validated garantisce una riproduzione cromatica fedele, aspetto particolarmente rilevante per fotografi e creativi che utilizzano lo smartphone come strumento di lavoro. L'audio è gestito da doppi altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio, mentre il processore Snapdragon 7s Gen 3 assicura le prestazioni necessarie per far girare le funzioni di intelligenza artificiale senza rallentamenti.

Proprio l'ecosistema moto ai merita un approfondimento. Il sistema non si limita ad assistere nelle operazioni fotografiche tramite il Photo Enhancement Engine e la funzione Signature Style, che adatta l'estetica degli scatti a uno stile personale coerente. Comprende anche strumenti come Next Move, capace di suggerire azioni contestuali in base a ciò che appare sullo schermo, e funzioni come Playlist Studio e Image Studio per generare contenuti creativi direttamente sul dispositivo. I comandi vocali "Aggiornami", "Fai attenzione" e "Ricorda questo" trasformano lo smartphone in un assistente attivo per la gestione delle informazioni quotidiane.

Sul fronte energetico, Motorola propone due varianti: una con batteria da 5200 mAh, disponibile in Italia a partire da 419 euro nella configurazione 8/256GB, e una con batteria da 7000 mAh, proposta a 439 euro nella versione 8/256GB e a 469 euro in quella 12/256GB. La ricarica TurboPower da 68W è inclusa in entrambe le versioni, insieme alla funzione di condivisione di energia per ricaricare altri dispositivi compatibili. Per un periodo limitato, chi acquista sul sito ufficiale riceve in omaggio le moto buds loop.

La seconda parte dell'annuncio barcellonese riguarda le nuove cuffie true wireless. I moto buds 2 plus sono il prodotto di punta, e il loro elemento distintivo è la collaborazione con Bose: la tecnologia Sound by Bose garantisce un equilibrio sonoro emozionalmente coinvolgente, ottenuto attraverso driver dinamici da 11 mm per i bassi e armature bilanciate Knowles per le frequenze alte. Un'accoppiata tecnica che ricorda le soluzioni adottate da produttori audiofili di fascia alta, applicata però a un dispositivo pensato per l'uso quotidiano.

La cancellazione attiva del rumore è dinamica e i sei microfoni integrati, con la funzione CrystalTalk AI attivabile dall'app dedicata, eliminano il rumore ambientale durante le chiamate con una precisione che si rivela utile tanto in un bar affollato quanto in un open space. L'autonomia è di 9 ore per singola carica, estendibile a 40 ore con la custodia. Il prezzo in Italia è fissato a 149,90 euro, disponibile nelle colorazioni PANTONE Cool White e PANTONE Silhouette.

I moto buds 2 si rivolgono invece a studenti e giovani professionisti con un budget più contenuto, proposti a 79,90 euro in tre varianti cromatiche: PANTONE Carbon, PANTONE Violet Ice e PANTONE Gray Mist. Nonostante il prezzo inferiore, il progetto tecnico è ambizioso: doppi driver da 11 mm e microplanari magnetici da 6 mm, ANC dinamica fino a 55dB, sei microfoni, supporto Hi-Res Audio con codec LHDC e Spatial Audio. L'autonomia complessiva arriva a 48 ore, con la particolarità di una ricarica rapida da 10 minuti che restituisce fino a 3 ore di ascolto, una funzionalità preziosa nei momenti in cui il tempo è quello che è. La modalità gaming riduce la latenza audio per chi usa gli auricolari anche per giocare, mentre il Bluetooth 6.0 garantisce una connessione più stabile rispetto alle versioni precedenti.