Motorola Moto G Watch e altri due smartwatch in arrivo quest’anno

Il mercato degli smartwatch è più attivo che mai, sono moltissimi i brand che stanno cercando di ritagliarsi la propria fetta di utenza nel mondo dei wearable presentando soluzioni più o meno originali. All’appello manca però da alcuni anni una delle azienda che ha dato inizio a questo trend presentando il primo smartwatch al mondo con display circolare, Motorola Moto 360. Le cose potrebbero presto cambiare…

Motorola non si interfaccia direttamente al mondo degli smartwatch da ormai sei anni, con l’ultimo modello presentato dal brand sul mercato è infatti Moto 360 2015. A prendere le redini del business wearable del brand alato ci ha pensato eBuyNow, azienda che nel 2019 ha portato sugli scaffali virtuali dei negozi online la terza iterazione di Moto 360.

Moto 360 di 3° generazione ha riscosso poco successo, forse a causa dell’alto prezzo di vendita a cui veniva proposto o per via della forte concorrenza sul mercato.

eBuyNow è ora in procinto di fondersi con CE Brands, Inc e, in una presentazione per gli investitori avvenuta all’inizio di questo mese, CE ha mostrato ciò che prevede di rilasciare nel corso del 2021. Nello strano mix di baby monitor a marchio Kodak e purificatori d’aria, una pagina della timeline ha rivelato che uno smartwatch con marchio Moto G dovrebbe arrivare a giugno 2021, con altri due modelli in arrivo a luglio e indicati come “Moto Watch & One“.

Motorola Moto G Watch potrebbe puntare a fare ciò che la linea Moto G di smartphone ha fatto nel proprio settore: creare un riferimento per i dispositivi di fascia media con dei prodotti accessibili ma che garantiscono una piacevole esperienza utente.

Il Moto Watch sembra essere un modello quadrato che ricorda Apple Watch e Oppo Watch, mentre il Moto One sembra avere cornici più sottili e anse staccate come lo Skagen Falster 3 di Fossil.

L’arrivo di questi modelli di smartwatch è un fulmine a ciel sereno. Mai ci saremmo aspettati di poter ritrovare Motorola (anche se non direttamente) a competere nuovamente nel mercato degli indossabili con ben tre diversi modelli in arrivo in un unico anno!