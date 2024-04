Questo sarà il primo smartphone di prossima generazione con Snapdragon 8 Gen 4

Il prossimo ottobre assisteremo al lancio dell'attesissimo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, il più recente chipset di punta dell'azienda destinato ad alimentare la prossima generazione di smartphone Android di fascia alta. Le anticipazioni circolate finora indicano una corsa entusiasmante all'adozione di questa nuova tecnologia, con diversi brand pronti a puntare sul processore Qualcomm per i loro prossimi top di gamma.

Tra gli altri top di gamma che equipaggeranno la CPU snapdragon troviamo OnePlus 13 e iQOO 13. In passato, queste aziende hanno già avuto accesso agli ultimi processori Qualcomm.

Secondo recenti informazioni, Xiaomi avrebbe ottenuto un accordo esclusivo con il colosso dei chip, posizionandosi così in prima fila nella corsa ad adottare lo Snapdragon 8 Gen 4. I primi a beneficiare della potenza di calcolo del nuovo chipset saranno il Xiaomi 15 e il Xiaomi 15 Pro. Questo accordo esclusivo segna un importante traguardo per l'azienda cinese, che continua a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone di alta gamma.

La disponibilità dei dispositivi equipaggiati con il nuovo SoC, però, potrebbe differire significativamente da regione a regione. Ad esempio lo Xiaomi 14 Pro, predecessore dei nuovi modelli, non è stato rilasciato globalmente, scelta che potrebbe riguarda anche lo Xiaomi 15 Pro.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo Snapdragon 8 Gen 4 promette miglioramenti notevoli sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica. Basato su un processo produttivo a 3 nanometri (nm), il chipset dovrebbe offrire un sensibile incremento delle prestazioni e una maggiore efficienza energetica rispetto alla generazione precedente.

La configurazione prevede 2 core ad alte prestazioni basati sull'architettura Cortex-X5, con una frequenza di 4000 MHz, e 6 core di efficienza basati sull'architettura Cortex-A730, con una frequenza di 2800 MHz.

In aggiunta, l'aspetto della connettività rappresenta un altro ambito di miglioramento, con l'attesa integrazione della suite FastConnect 7900 che include tecnologie come l'UWB (Ultra-Wideband) pensate per potenziare ulteriormente le capacità di connessione dei dispositivi che saranno equipaggiati con questo nuovo SoC.

Con un focus sempre maggiore sull'efficienza energetica, le prestazioni e le capacità di connessione, lo Snapdragon 8 Gen 4 promette grandi miglioramenti per gli smartphone di fascia alta che usciranno nei prossimi mesi.