Motorola One Vision: Android One e SoC Exynos 9610?

Il nuovo smartphone di Motorola oltre a far parte del programma Android One, dovrebbe presentare una fotocamera da 48 megapixel

Stando alle indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, Motorola sarebbe al lavoro su un nuovo smartphone. One Vision, questo il nome commerciale della nuova creatura della casa alata, dovrebbe presentare un sistema operativo basato su Android One e adottare per la prima volta un processore Exynos 9610, lo stesso utilizzato da Samsung con Galaxy A50.

A fornirci queste importanti informazioni sono i colleghi di XDA che, stando a quanto riportato, ipotizzano l’avvento di un secondo smartphone dal nome in codice “troika” che andrebbe ad affiancare il già citato One Vision. Non solo, come già anticipato, il cuore pulsante di entrambi i dispositivi dovrebbero essere il SoC Exynos 9610, chip sviluppato con il processo FinFET 10nm di Samsung. Focalizzandoci su quelli che sono i dettagli tecnici, l’Exynos 9610 presenta quattro core CPU ARM Cortex-A73 con clock a 2.3GHz e quattro core CPU Cortex-A53 ARM con clock a 1.6GHz. La GPU è la Mali-G72.

Per quanto concerne Motorola One Vision, dispositivo di cui siamo in grado di fornirvi qualche ulteriore indiscrezione, dovrebbe essere commercializzato in due tagli di memoria RAM (4 e 6 Gigabyte) e tre per lo storage interno (32/64/128 Gigabyte). Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una fotocamera da 48 Megapixel e da inedite funzionalità quali Video 3D HDR e Long Exposure. Sulla parte anteriore del dispositivo vi è un foro nel quale dovrebbe trovare posto la fotocamera frontale. Per quanto concerne la batteria, One Vision dovrebbe averne una da 3.500 mAh.

Il sistema operativo, come già anticipato, dovrebbe essere basato su Android 9 Pie e farà parte del programma Android One. Oltre a presentare una serie di applicazioni dedicate, vi saranno anche particolari funzionalità aggiunte da Motorola. One Vision arriverà in due diverse soluzioni cromatiche, ovvero blu e oro. Ancora sconosciute le eventuali date di commercializzazione ed il prezzo.