Il Mobile World Congress 2026 di Barcellona si preannuncia come uno dei palcoscenici più rilevanti per chiunque segua l'evoluzione della tecnologia mobile e del suo impatto sull'ecosistema dei dispositivi connessi, gaming incluso. Samsung Electronics ha scelto la fiera catalana, in programma presso Fira Gran Via dal 2 al 5 marzo, per mostrare al mondo la propria visione di AI Agentica applicata all'intera gamma Galaxy, con la serie Galaxy S26 al centro della scena. Per i giocatori mobile e per chi utilizza smartphone come strumento di content creation e streaming, si tratta di un salto qualitativo che merita attenzione: la potenza computazionale e le funzionalità AI di nuova generazione ridisegnano le possibilità offerte da un dispositivo tascabile.

Il cuore pulsante della presenza Samsung all'MWC 2026 è proprio la serie Galaxy S26, definita internamente come il terzo smartphone Galaxy AI di generazione. Il chipset scelto per il modello Ultra è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una versione personalizzata della piattaforma Qualcomm che promette prestazioni di riferimento nella fascia flagship. Per chi usa lo smartphone per sessioni di gaming mobile intensivo, titoli come Genshin Impact, Diablo Immortal o i battle royale più esigenti, questo livello di potenza elaborativa si traduce direttamente in frame rate più stabili e tempi di risposta ridotti.

Sul fronte termico, Samsung ha riprogettato la Vapor Chamber sul Galaxy S26 Ultra, un elemento cruciale per chi affronta sessioni di gioco prolungate o registrazioni video in 4K. La gestione del calore è da sempre un tallone d'Achille degli smartphone durante le sessioni gaming intensive, e una camera di vapore ottimizzata può fare la differenza tra un'esperienza fluida e il temuto throttling termico che degrada le prestazioni nel tempo.

Particolarmente interessante per streamer e content creator è il comparto fotografico potenziato: Galaxy S26 Ultra introduce aperture più ampie per una fotocamera più luminosa di sempre nella lineup Galaxy, con un Nightography video migliorato grazie a una riduzione del rumore avanzata. La funzione Super Steady video riceve un aggiornamento significativo con l'introduzione del blocco orizzontale, pensato per garantire inquadrature cinematografiche stabili, utilissimo per chi crea contenuti on-the-go.

«Dalla serie Galaxy S26 ai nuovi form factor emergenti come Galaxy XR e Galaxy TriFold, stiamo ridefinendo i confini della tecnologia mobile, mantenendo sempre l'esperienza utente al centro di ogni innovazione» — TM Roh, CEO Samsung Electronics

L'aspetto più significativo per la community tech è l'introduzione del Privacy Display integrato, primo nel settore mobile: una funzionalità che limita l'angolo di visualizzazione laterale dello schermo senza compromettere la qualità visiva frontale. Si tratta di una novità che tocca da vicino anche i giocatori competitivi che usano il proprio dispositivo in ambienti pubblici, proteggendo le strategie di gioco dagli sguardi indiscreti.

Sul fronte AI, Samsung presenta un sistema di agenti multipli che include il Bixby aggiornato, con la possibilità di scegliere alternativamente Gemini o Perplexity come agenti primari. La funzione Now Nudge offre suggerimenti contestuali in tempo reale, mentre Now Brief elabora briefing personalizzati basati sull'agenda dell'utente. Circle to Search con Google evolve ulteriormente, analizzando simultaneamente più elementi di un'immagine, una funzionalità che apre scenari interessanti per il riconoscimento visivo durante la fruizione di contenuti gaming.

L'ecosistema Galaxy si espande anche attraverso la serie Galaxy Buds4, i nuovi Galaxy Book6 Pro e Galaxy Book6 Ultra, il tablet Galaxy Tab S11 con AI ottimizzata per il multitasking su grande schermo, e la serie Galaxy Watch8 con funzionalità salute avanzate per corsa, sonno e mindfulness. La coesione tra questi dispositivi rappresenta la risposta Samsung all'ecosistema Apple, con l'AI come collante che garantisce continuità tra mobile, wearable e computing.

Da segnalare anche l'espansione della comunicazione satellitare per la serie Galaxy S26 e altri flagship selezionati, attraverso partnership con operatori in Nord America (Verizon e T-Mobile), Europa (Virgin Media O2 nel Regno Unito) e Giappone (KDDI). Questa funzionalità, pensata per le comunicazioni di emergenza quando le reti tradizionali sono irraggiungibili, si affianca alle capacità già presenti nella serie Galaxy A dal 2025.

Sul versante infrastrutturale, Samsung punta a reti completamente autonome entro il 2027 attraverso la piattaforma Samsung CognitiV Network Operations Suite (NOS) e il sistema Agent Fabric, che coordina agenti AI specializzati per ottimizzare l'intero ciclo di vita delle reti. La soluzione "Network in a Server" consolida molteplici funzioni in un unico server per abilitare servizi AI edge come monitoraggio della sicurezza e overlay in realtà aumentata, aprendo prospettive concrete per applicazioni gaming cloud e bassa latenza.