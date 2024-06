Naviga al massimo della velocità con TIM 5G Power Smart, a meno di 15€ al mese!

Studiata per chi ricerca convenienza e qualità da una promozione per il proprio smartphone, l'offerta TIM 5G Power Smart permette a tutti gli abbonati di approfittare di molti vantaggi. A partire da soli 14,99€ al mese, questa promozione offre 50GB di dati in 5G, minuti illimitati e 1.000 SMS. E per rendere ancora più semplice e conveniente l'attivazione dell'offerta, il primo mese è gratuito per i nuovi clienti, così come l'attivazione online.

Ora potete richiedere in pochissimi minuti l'eSIM direttamente con lo SPID e attivare le offerte TIM in un attimo!

Vedi offerta su TIM

TIM 5G Power Smart, perchè approfittarne?

Grazie ai 50GB inclusi ogni mese potrete sfruttare al massimo la potenza del 5G di TIM, che vi permette di navigare, guardare video in streaming, giocare online e molto altro ancora, a tutta velocità. Oltre ai dati, l'offerta include minuti illimitati e 1.000 SMS, per chiamare e mandare messaggi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Inoltre, scegliendo ora l'offerta TIM 5G Power Smart, potrete usufruire di numerosi servizi aggiuntivi inclusi nel pacchetto: per esempio, potrete utilizzare i minuti di traffico e gli SMS inclusi anche in roaming nei Paesi dell'Unione Europea, senza costi aggiuntivi. Con TIM Party, invece, riceverete sorprese e regali pensati appositamente per voi, come giga extra, minuti gratuiti e sconti speciali su acquisti selezionati.

Una connessione rapida e stabile è sempre una priorità assoluta per TIM, che assicura prestazioni ottimali anche nei momenti di congestione di rete. Inoltre, potrete navigare in tutta sicurezza grazie alla protezione avanzata contro malware e phishing. Non perdete l'opportunità di vivere l'esperienza 5G più avanzata con TIM 5G Power Smart! Scoprite la qualità del 5G di TIM oggi stesso e trasformate la vostra connessione mobile, a soli 14,99€ al mese!

Vedi offerta su TIM