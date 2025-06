L'Apple iPhone 16 Pro da 128 GB è disponibile su Amazon con uno sconto del 19%: da 1.239€ a soli 999€. Questo straordinario smartphone vi conquisterà con il suo design in titanio resistente e il display Super Retina XDR da 6,3". Il rivoluzionario Controllo fotocamera vi permetterà di catturare video spettacolari in Dolby Vision 4K a 120 fps, mentre il potente chip A18 Pro garantisce prestazioni eccezionali e un'autonomia fino a 27 ore di riproduzione video. Visto che acquistando un prodotto del genere, devi anche assicurarti di trattarlo al meglio, ricordati che devi acquistare dei prodotti adatti a proteggerlo al meglio!

Apple iPhone 16 Pro da 128 GB: uno degli ultimi top di gamma de brand!

L'Apple iPhone 16 Pro da 128 GB rappresenta la scelta ideale per professionisti della fotografia e videomaker che necessitano di uno strumento versatile e potente. Grazie al Controllo fotocamera e alle funzionalità video Dolby Vision 4K a 120 fps, vi permetterà di catturare contenuti di qualità cinematografica direttamente dal vostro smartphone. Il chip A18 Pro garantisce prestazioni eccellenti anche per i giochi AAA e le applicazioni più esigenti, rendendolo perfetto per chi lavora in mobilità.

L'Apple iPhone 16 Pro da 128 GB rappresenta l'eccellenza tecnologica di Apple, con un design raffinato in titanio e display Super Retina XDR da 6,3 pollici protetto da Ceramic Shield. Il cuore pulsante è il chip A18 Pro che alimenta Apple Intelligence e garantisce prestazioni superiori. Il sistema fotografico dual da 48MP offre riprese Dolby Vision 4K a 120 fps e nuovi Stili fotografici personalizzabili. La batteria assicura fino a 27 ore di autonomia. Con un risparmio di 240 euro rispetto al prezzo originale, vi consigliamo questo iPhone 16 Pro per chi cerca il meglio della tecnologia mobile. La combinazione di prestazioni fotografiche professionali, autonomia eccezionale e funzionalità innovative come Apple Intelligence lo rendono un investimento ideale per utenti esigenti che vogliono rimanere all'avanguardia tecnologica.

Vedi offerta su Amazon